ТОП-6 автомобилей с пробегом в мае

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Последний месяц весны, богатый на различные дисконтные программы у автомобильных дилеров, показал интересные результаты, в части самых популярных моделей в сегменте автомобилей с пробегом.

Фото: commons.wikimedia.org by HJUdall, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Volkswagen Tiguan S

То, о чем говорят ведущие эксперты области, про "вымывание” европейских, корейских и японских автомобилей с рынка подержанных машин, начинает медленно, но ощущаться. Это происходит по причине резкого подорожания данных автомобилей.

Люди, эксплуатирующие модели ушедших брендов, всё чаще принимают решение продолжать пользоваться ими, а не менять средство передвижения, именно из-за высоких цен на подобную продукцию.

Итак, самой популярной моделью на рынке автомобилей с пробегом стал кроссовер от Volkswagen — Tiguan II (2016-2021). Средний чек продажи составил 2 239 925 рублей. Таких моделей было продано 28 штук. На втором месте Toyota Camry VIII (XV70) Рестайлинг (2020-2025), со средней ценой — 2 947 167 рублей. Клиенты остановили свой выбор на данной модели 24 раза. Впервые в лидирующую тройку попал и представитель китайского автопрома — Geely Monjaro I (2021-2025), это самая "свежая” модель в ТОП-3. Средний чек составил 2 811 173 рубля. На долю этой машины пришлось 23 покупки, отмечает директор по закупкам департамента автомобилей с пробегом компании “РОЛЬФ” Игорь Головань.

Четвертое место, с таким же результатом, но более долгим сроком продажи, занимает Hyundai Creta I (2016-2020) cо средней ценой в 1 517 169 рублей. Пятая позиция у Mazda CX-5 II (2017-2021), средний чек покупки составил в мае 2 588 822 рубля. И, наконец, замыкает наш ТОП-6 ещё одна модель бренда китайского производителя — Cherry Tiggo 7 PRO, с 18 продажами и ценой — 1 477 417 рублей.

Таким получился результат на рынке автомобилей с пробегом в мае 2025 года. Фиксируем появление двух китайских брендов в ТОП-6, и будем следить за тем, как будут развиваться события в дальнейшем.