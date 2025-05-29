Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Tank получит дизельный V6 — и это меняет правила игры для тяжёлых внедорожников
Это место в Боснии поражает красотой — и вы о нём почти ничего не знаете
Эти модели сумок остались в прошлом — но продолжают портить настоящие луки
Тайны, которые продолжают пугать и вдохновлять: 5 самых загадочных историй мира
Похудеть навсегда: 40 действенных советов для долгосрочного результата
Как сделать вдвое больше, не устав вдвое сильнее — мелочи, которые решают всё
Кислинка в каждом кусочке: вареники, которые освежают лучше лимонада
Lada держали в тени: в АвтоВАЗе раскрыли, что мешало развиваться
Не просто тренд: это масло на 40% полезнее льняного — удивительные факты внутри

Они всегда на колёсах. Даже когда дорога — это смерть

2:10
Авто

Сегодня, 29 мая, в России отмечается День военного автомобилиста.

КамАЗ-63968 «Тайфун-К»
Фото: commons.wikimedia.org by The Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
КамАЗ-63968 «Тайфун-К»

Это не просто дата в календаре. Это про тех, кто едет первым. Про тех, кто едет последним. И про тех, кто вообще не должен был ехать, но поехал — потому что надо.

Военный автомобилист - это не про "сидит за рулём". Это про "везёт под обстрелами". Это про "тащит в грязи, где не пройти", про "тянет технику, когда уже никто не верит", про "вытаскивает своих — мёртвых, раненых, уставших".

Они не носят парадных званий. Их подвиги — без парадов. Но именно они возят снаряды туда, где идут бои. Именно они снабжают технику горючим, блокпосты, госпитали, передовую. Именно они вывозят оттуда тех, кто не может уйти сам.

Их машины не блестят. Они в копоти, в грязи, в следах от пуль. Рядом с ними глохнут моторы, но не они. Они заводят технику в минус тридцать. Они ведут колонну по серпантинам, где даже воздух давит. Они крутят руль, когда рядом рвутся мины, а навигатор показывает пустоту.

В каждом военном конфликте, в каждой операции есть те, кто "просто вёз". Просто вёз топливо, воду, еду. Просто вёз бойцов. Просто вёз груз 200. Просто не вернулся.
Их работа незаметна до тех пор, пока не остановится весь фронт. Они — как кровь для армии. Пока течёт — всё живёт. Перестала — начинается смерть.

Так что сегодня — не просто праздник. Сегодня память. И благодарность. Тем, кто ведёт колонну, когда темно. Кто рулит, когда страшно. Кто делает невозможное — и просто молча идёт дальше. Кстати, у автора этих строк — родной дед — военный шофёр автобатальона спецназначения. Прошёл Великую Отечественную, возил снаряды…

С Днём военного автомобилиста. Вы — та самая сила, без которой всё встанет.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Шерсть не белая, а мясо — тухлое: что вы не знали о белом медведе
Домашние животные
Шерсть не белая, а мясо — тухлое: что вы не знали о белом медведе Аудио 
Бизнес-класс по цене эконома — всё решает одна просьба на регистрации
Туризм
Бизнес-класс по цене эконома — всё решает одна просьба на регистрации Аудио 
Юг накрыл украинские войска: ошеломительный список потерь и уничтоженной техники
Военные новости
Юг накрыл украинские войска: ошеломительный список потерь и уничтоженной техники Аудио 
Популярное
Черный, мы с тобой прощаемся: новый цвет, который захватит моду 2025 года

Черный больше не в моде. Один неожиданный оттенок занял его место и уже диктует правила на подиумах и в гардеробах — вы точно не ожидали такого.

Черный, мы с тобой прощаемся: новый цвет, который захватит моду 2025 года
Закопали вход и ушли под землю: древний народ не захотел жить с людьми
Закопали вход и ушли под землю: древний народ не захотел жить с людьми
Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке
Раскол Земли: под Африкой обнаружен гигантский плюм — и это меняет всё
Это не моя война: Трамп вышел из игры — и Украина осталась одна Дмитрий Плотников Зеленский срочно покинул Германию, ожидая указаний Трампа по меморандуму Любовь Степушова Куда переехать в 2025 году: новая миграционная карта России Олег Володин
Даже современные технологии не смогли бы создать это — а оно пролежало в земле миллионы лет
Как избавиться от луковой мухи раз и навсегда — экологичные методы о которых вы еще не слышали
Скромные, но крепкие: эти машины не разочаруют через 10 лет
Скромные, но крепкие: эти машины не разочаруют через 10 лет
Последние материалы
Простой трюк с молоком для лука, который заменит все дорогие удобрения
Листья желтеют, а сад в опасности — секреты спасения роз, которые скрывают от вас
Пока не иноагенты: Минюст объяснил, почему Урганта и Пугачёву не трогают
Новые рейсы в Сербию: россиянам станет проще улететь на Балканы
Зеленский зовёт Путина и Трампа за один стол: зачем ему эта встреча
Развелся заочно: Тимур Родригез расторг брак, пока жена путешествовала по Африке
Наличные не уйдут: названы причины, почему часть россиян никогда не откажется от купюр
С 1 июня — новые законы: СМС после звонка мошенника, бизнес — под контролем
Рубль теряет позиции: доллар на следующей неделе уйдёт выше 81 рубля
Трава по пояс — штраф до 50 тысяч: дачникам напомнили о жестких правилах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.