Они всегда на колёсах. Даже когда дорога — это смерть

2:10 Your browser does not support the audio element. Авто

Сегодня, 29 мая, в России отмечается День военного автомобилиста.

Фото: commons.wikimedia.org by The Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ КамАЗ-63968 «Тайфун-К»

Это не просто дата в календаре. Это про тех, кто едет первым. Про тех, кто едет последним. И про тех, кто вообще не должен был ехать, но поехал — потому что надо.

Военный автомобилист - это не про "сидит за рулём". Это про "везёт под обстрелами". Это про "тащит в грязи, где не пройти", про "тянет технику, когда уже никто не верит", про "вытаскивает своих — мёртвых, раненых, уставших".

Они не носят парадных званий. Их подвиги — без парадов. Но именно они возят снаряды туда, где идут бои. Именно они снабжают технику горючим, блокпосты, госпитали, передовую. Именно они вывозят оттуда тех, кто не может уйти сам.

Их машины не блестят. Они в копоти, в грязи, в следах от пуль. Рядом с ними глохнут моторы, но не они. Они заводят технику в минус тридцать. Они ведут колонну по серпантинам, где даже воздух давит. Они крутят руль, когда рядом рвутся мины, а навигатор показывает пустоту.

В каждом военном конфликте, в каждой операции есть те, кто "просто вёз". Просто вёз топливо, воду, еду. Просто вёз бойцов. Просто вёз груз 200. Просто не вернулся.

Их работа незаметна до тех пор, пока не остановится весь фронт. Они — как кровь для армии. Пока течёт — всё живёт. Перестала — начинается смерть.

Так что сегодня — не просто праздник. Сегодня память. И благодарность. Тем, кто ведёт колонну, когда темно. Кто рулит, когда страшно. Кто делает невозможное — и просто молча идёт дальше. Кстати, у автора этих строк — родной дед — военный шофёр автобатальона спецназначения. Прошёл Великую Отечественную, возил снаряды…

С Днём военного автомобилиста. Вы — та самая сила, без которой всё встанет.