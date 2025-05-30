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Как не попасть в ловушку на вторичке — главные сигналы перекупа

Авто

Объявление кажется идеальным: пробег смешной, "один хозяин", цена — как подарок. Приезжаешь — встречает вежливый человек, предлагает кофе, рассказывает про бережную эксплуатацию. А через пару недель — скрученный пробег, стуки в двигателе, непонятки с документами.

Suzuki Dzire
Фото: Suzuki Dzire 1.2 GLX by RL GNZLZ from Chile, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.2/
Suzuki Dzire

Такая схема — классика перекупа, цель которого не продать хороший автомобиль, а сбыть товар с максимальной выгодой и быстро исчезнуть.

"Продаётся за друга"

Фразы вроде "машина на тёщу оформлена" или "собственник в отъезде" — тревожный сигнал. Лица, не вписанные в ПТС, не имеют законного права совершать сделку. При споре отследить истинного владельца будет сложно.

Излишняя осведомлённость

При общении создаётся ощущение, что у продавца — энциклопедия в голове. Точные сроки замен, марки деталей, цифры толщины колодок — всё звучит слишком отрепетировано. Настоящий владелец может не помнить мелочей и часто теряется в деталях.

"Свежая химчистка, свежее масло"

Перед продажей автомобиль приводится в идеальный вид. Чистый мотор, блестящие фары, салон с запахом клубники. Масло могут сменить "для галочки", ошибки — сбросить сканером. Под глянцем — неизвестная история эксплуатации.

Салон будто из салона

Если пластик натёрт до блеска, сиденья выглядят новыми, а салон пахнет ароматизатором — возможна попытка скрыть следы затопления, перегрева или других проблем.

Договор уже готов

Если договор купли-продажи подан как "уже распечатанный" и остаётся только подписать — стоит насторожиться. Это способ ускорить сделку и избежать лишних вопросов. Любое давление — повод отказаться.

Отсутствие интереса к покупателю

Никаких уточнений, для кого покупается авто, где и как оно будет использоваться. Настоящие владельцы проявляют интерес. Перекупу всё равно — цель одна: продать здесь и сейчас.

Фото как из автокаталога

Идеальные кадры с шаблонными ракурсами, отсутствие бытовых деталей на фото, аккуратный фон — скорее всего, перед вами коммерческая съёмка. Настоящие владельцы редко подходят к фото столь профессионально.

Что скажут соседи и ПТС

Если автомобиль показывается во дворе — стоит спросить прохожих. Часто оказывается, что машина здесь недавно. В ПТС — важно сверить дату последней регистрации. Если авто только что оформлено на нового владельца — это характерный след перекупа.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός - сам и лат. mobilis - подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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