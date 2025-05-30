Седаны 2025 года: один экономит, другой впечатляет — вот кто кого

В 2025 году Lada Vesta и Hyundai Solaris остаются фаворитами среди бюджетных седанов, но каждый по-своему. Один — как старый добрый пуховик, другой — как аккуратный пиджак, надетый на те же тапочки.
Цена и оснащение: кому хватит и базы
Vesta стартует от 1,05 млн ₽, а в топе стоит 1,5 млн. Solaris дороже: от 1,3 до 1,8 млн ₽. Но и «начинка» у корейца богаче: уже в базе — 8-дюймовый экран, Bluetooth и обогревы. У Lada всё проще, но в топе она не отстаёт.
На дороге: город против деревни
Клиренс Vesta — 178 мм, подвеска «железобетонная» — по дачным тропам пойдёт в бой. Solaris же рулится легче, тише и приятнее в городе, но на просёлке требует осторожности.
Дизайн и интерьер: здесь без сюрпризов
Vesta — строго, просто и утилитарно. Solaris — с хромом, плавными линиями и салоном, который выглядит на миллион дороже. Внутри — мягкий пластик, эргономика, современный экран.
Двигатели и надёжность
Vesta проще в ремонте — запчасти дешёвые, моторы проверенные. Но и динамика соответствующая: с AMT едет лениво. Solaris с 1,6 л бодрее, экономичнее и не подводит в городе. Правда, за ремонт платить придётся больше.
Безопасность: кто добавит подушек
Оба получили по 4 звезды в ARCAP. Но у Solaris в топе — 6 подушек и современные системы. У Vesta — минимум нужного, но с крепким кузовом.
Если ты чаще ездишь по ямам, хочешь экономить на СТО и тебе не до моды — бери Vesta. Если любишь комфорт, технологии и дизайн — Solaris подойдёт лучше.
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