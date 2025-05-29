Экспериментальные трамваи СССР: двухэтажные, сочленённые и даже рельсобусы

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Жигули и массивные КамАЗы — советские инженеры пробовали себя и в транспортных экспериментах на рельсах.

Фото: commons.wikimedia.org by ИринаЯ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Трамвай в Мирном переулке

Среди них — двухэтажные трамваи, сочленённые модели и загадочные рельсобусы.

Двухэтажные трамваи задумывались как способ увеличить пассажиропоток, но невысокие мосты и сложность эксплуатации быстро поставили крест на идее. Сочленённые трамваи, состоящие из нескольких соединённых вагонов, были куда успешнее — ими оснастили крупные города, где нужна была большая вместимость при манёвренности.

Особый интерес вызывают рельсобусы — гибриды между автобусом и трамваем, способные ездить как по рельсам, так и по обычным дорогам. Идея универсального транспорта была перспективной, но, увы, технические проблемы и отсутствие нужной инфраструктуры загнали проект в нишу редких экспериментов.

Экспериментальные трамваи СССР — яркий пример того, как инженеры пытались найти новые решения для городского транспорта, иногда далеко опережая своё время.