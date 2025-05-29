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Москвич: неубиваемый герой гаражей и терпеливых водителей

2:10
Авто

Он скрипит, гремит, но едет. А главное — вызывает ту самую ностальгию, как запах резины из багажника.

Moskvitch-412 izh in Elektrostal. img 01
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Makeev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Moskvitch-412 izh in Elektrostal. img 01

Почему "Москвич" до сих пор жив в памяти — и иногда даже на дорогах?

1. Машина, которая не сдаётся

Даже если кузов разваливается на два, а двигатель заводится с третьего удара молотком — "Москвич" не сдается. Он переживал дожди, снега, очереди за бензином и тёщу на пассажирском. И до сих пор, на удивление, может ездить. Вперёд. Иногда даже назад.

2. Запчасти — в любом сарае

Уникальная особенность "Москвича" — он ремонтопригоден даже теми, кто не знает, что такое дифференциал. Главное — желание, пара гаек из 1987 года и добрый мат в нужный момент. А если в деревне нет запчастей — можно снять с соседского "Москвича". Он всё равно давно стоит.

3. Гордость за честный дизайн

Никаких тебе "выпуклых форм" или LED-подсветки. Всё строго, угловато и по-мужски. Панель — будто из школы черчения, кнопки — как на ядерной подлодке, а руль — как у тракториста. Но зато всё понятно и без инструкций.

4. Кузов — как сейф

Попробуй-ка помять "Москвич"! Тут тебе не пластиковый хэтчбек. Тут жесть такая, что в ДТП страдает больше другой автомобиль, а "Москвич" отделывается лёгкой вмятиной, как будто "проверил, насколько сильна иномарка".

5. Он — народный

Папа на нём вёз маму в роддом. Сосед дядя Коля — на рыбалку. Кто-то на нём учился водить и врезался в забор, а он — выжил. "Москвич" был в каждой семье. Это как "Жигули", только с философией терпения и немного мазохизма.

"Москвич" — это не просто авто, это урок жизни. Он учит не сдаваться, не спешить и всегда держать в багажнике канистру, домкрат, проводку и чуть-чуть надежды. Потому что он поедет. Когда-нибудь. Главное — верить.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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