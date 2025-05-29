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Трамваи СССР: рижский РВЗ vs уральский КТМ — кто гремел громче?

2:14
Авто

Советские города были немыслимы без трамваев. Они гремели по улицам, пугали пешеходов на поворотах и несли миллионы пассажиров каждый день.

Музейный РВЗ-6
Фото: commons.wikimedia.org by Sick Spiny, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Музейный РВЗ-6

Но внутри этой железной симфонии шла тихая конкуренция — рижские трамваи РВЗ против уральских КТМ. Один — классический, другой — модерновый. Кто был настоящим хозяином рельс?

РВЗ (Рижский вагоностроительный завод)

Главная модель — РВЗ-6 (и его модификации). Поставлялся по всему СССР с конца 50-х до 80-х годов. Становился визитной карточкой большинства трамвайных систем.

Плюсы:

  • Простота и надёжность
  • Легко ремонтировался
  • Привычный для всех — от водителей до слесарей

Минусы:

  • Шумный, как трактор
  • Деревянные сиденья без излишеств
  • Неудобен для инвалидов и пожилых

Факт: В Москве РВЗ-6 работали до 2010-х годов. Полвека на рельсах — это не шутка.

КТМ (Усть-Катавский завод)

Флагман — КТМ-5 (впоследствии 71-605), самый массовый трамвай в мире. Производился с начала 70-х и до конца 90-х. Отличался современным для своего времени дизайном — более обтекаемый, с закрытыми кабинами.

Плюсы:

  • Вместительный и мощный
  • Надёжный мотор
  • Легендарная живучесть: некоторые до сих пор в строю

Минусы:

  • Качество сборки не всегда стабильно
  • Скрипел всеми возможными способами
  • Тяжёлый на поворотах — рельсы страдали

Факт: КТМ-5 прозвали "молотком": ездил грубо, но бил точно.

РВЗ — это трамвай эпохи хрущёвок и газет, строго по рельсам и по графику. КТМ — это уже поздний СССР: мощный, громкий, слегка неуклюжий, но выносливый.

Кто был лучше?

РВЗ — для старого центра, узких улиц и проверенного маршрута. КТМ — для окраин, развивающихся районов и больших нагрузок. Вместе они составили стальной тандем, который проехал через десятилетия — с партсобраний до 90-х и даже дальше.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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