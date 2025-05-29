Трамваи СССР: рижский РВЗ vs уральский КТМ — кто гремел громче?

Советские города были немыслимы без трамваев. Они гремели по улицам, пугали пешеходов на поворотах и несли миллионы пассажиров каждый день.
Но внутри этой железной симфонии шла тихая конкуренция — рижские трамваи РВЗ против уральских КТМ. Один — классический, другой — модерновый. Кто был настоящим хозяином рельс?
РВЗ (Рижский вагоностроительный завод)
Главная модель — РВЗ-6 (и его модификации). Поставлялся по всему СССР с конца 50-х до 80-х годов. Становился визитной карточкой большинства трамвайных систем.
Плюсы:
Минусы:
Факт: В Москве РВЗ-6 работали до 2010-х годов. Полвека на рельсах — это не шутка.
КТМ (Усть-Катавский завод)
Флагман — КТМ-5 (впоследствии 71-605), самый массовый трамвай в мире. Производился с начала 70-х и до конца 90-х. Отличался современным для своего времени дизайном — более обтекаемый, с закрытыми кабинами.
Плюсы:
Минусы:
Факт: КТМ-5 прозвали "молотком": ездил грубо, но бил точно.
РВЗ — это трамвай эпохи хрущёвок и газет, строго по рельсам и по графику. КТМ — это уже поздний СССР: мощный, громкий, слегка неуклюжий, но выносливый.
Кто был лучше?
РВЗ — для старого центра, узких улиц и проверенного маршрута. КТМ — для окраин, развивающихся районов и больших нагрузок. Вместе они составили стальной тандем, который проехал через десятилетия — с партсобраний до 90-х и даже дальше.
Черный больше не в моде. Один неожиданный оттенок занял его место и уже диктует правила на подиумах и в гардеробах — вы точно не ожидали такого.