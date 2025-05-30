Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Илон Маск уходит в тень, но его власть над США только растёт
Штраф за голый живот: как россияне нарвутся на протокол от полиции
Паста, ради которой бросают диету: сливочный соус и курица в самом уютном ужине года
Шёпоты со съёмочной площадки: Юлия Пересильд закрутила новый роман
Хомяк пьёт вместо воды, колибри — на нектаре с градусами: как звери выживают благодаря алкоголю
Вы взяли собаку из приюта — и теперь главное не допустить одну ошибку
Минимальный гардероб на лето-2025: сколько денег нужно потратить
Тени, которые выдают твою усталость: макияж, разрушающий лицо
Четыре типа воображения: откройте их уникальные способности для вашего мозга

Устаревание или недосказанность? Tesla Model S Plaid в реальной битве с конкурентами

2:07
Авто

Tesla вновь привлекла внимание автолюбителей, выведя на трассу Нюрбургринга обновлённую версию Model S Plaid.

Tesla Model S
Фото: Wikipedia by Granada, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Tesla Model S

Однако вместо триумфа компания столкнулась с разочарованием фанатов. Несмотря на присутствие нового переднего сплиттера и переработанного заднего диффузора, экстерьер остался практически таким же, как у модели 2021 года. Визуальные обновления оказались минимальными, и поклонники бренда ожидали большего.

Хотя вице-президент по инжинирингу Tesla пообещал значительные изменения в 2025 году, текущая версия Model S Plaid выглядит устаревшей на фоне быстро развивающихся конкурентов.

Ранее она доминировала в сегменте высокопроизводительных электромобилей, но теперь ей всё сложнее соперничать с такими моделями, как Porsche Taycan Turbo GT или Xiaomi SU7 Ultra, предлагающими современные платформы, высоковольтную зарядку и передовые технологии.

Одной из главных проблем остаётся устаревшее шасси, которое Tesla использует с 2012 года. Компоновка и подвеска плохо справляются с нагрузками, особенно при агрессивном вождении и на крутых поворотах. Отсутствие четырёхколёсного рулевого управления и 800-вольтовой архитектуры также выделяют Model S в худшую сторону.

Tesla, известная своей скоростью внедрения технологических решений, в случае с Model S демонстрирует непривычную медлительность. За последние десять лет модель претерпела лишь незначительные изменения, что вызывает вопросы к стратегии компании. Учитывая премиальную цену, всё больше покупателей начинают смотреть в сторону альтернатив.

Хотя надежда на радикальные обновления в 2025 году сохраняется, то, что сегодня демонстрирует Tesla, выглядит как запоздалый косметический ремонт. В условиях острой конкуренции и стремительного развития технологий это может обернуться для компании серьёзными последствиями.

Уточнения

ADSL-фильтр (жарг. сплиттер от англ. «split» — разделять) — электрический фильтр для частотного разделения каналов. 

Диффу́зор (от лат. diffundo, «рассеивать») - в автомобилестроении — элемент обвеса, обеспечивающий увеличение прижимной силы автомобиля.

«Ню́рбургринг» (нем. Nürburgring) — гоночная трасса в Германии, рядом с посёлком Нюрбург (федеральная земля Рейнланд-Пфальц).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Германия на грани потери золотого запаса: кто заберет 3375 тонн золота в случае кризиса
Экономика и бизнес
Германия на грани потери золотого запаса: кто заберет 3375 тонн золота в случае кризиса Аудио 
Шерсть не белая, а мясо — тухлое: что вы не знали о белом медведе
Домашние животные
Шерсть не белая, а мясо — тухлое: что вы не знали о белом медведе Аудио 
Популярное
Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus

Россия может нанести удар по заводу Taurus в Германии, если по её территории ударят немецкими ракетами. Аналитик Коротченко назвал возможное оружие и последствия.

Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже
Цены на Torres и Korando обрушились сразу после старта — KGM не выдержал конкуренции
Украина роет окопы: новый рубеж от Харькова до Запорожья — масштабный и с вопросами Дмитрий Плотников Юрист Исполинов назвал причины отказа РФ от участия в китайском проекте новой Гааги Любовь Степушова Кошки раскрывают свою тайну: как они распознают вас по запаху Игорь Буккер
Пиво утром — штраф днём: сколько выветривается запах алкоголя и как не лишиться прав
Ждём на Первом канале: Цыганова высказалась об отказе признать Пугачёву иноагентом
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
Последние материалы
Штраф за голый живот: как россияне нарвутся на протокол от полиции
Паста, ради которой бросают диету: сливочный соус и курица в самом уютном ужине года
Шёпоты со съёмочной площадки: Юлия Пересильд закрутила новый роман
Хомяк пьёт вместо воды, колибри — на нектаре с градусами: как звери выживают благодаря алкоголю
Вы взяли собаку из приюта — и теперь главное не допустить одну ошибку
Минимальный гардероб на лето-2025: сколько денег нужно потратить
Тени, которые выдают твою усталость: макияж, разрушающий лицо
Четыре типа воображения: откройте их уникальные способности для вашего мозга
Это взрывное упражнение прокачает руки, плечи и грудь: как правильно выполнять
Дженнифер Энистон отказалась от ношения бюстгальтера
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.