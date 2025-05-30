Устаревание или недосказанность? Tesla Model S Plaid в реальной битве с конкурентами

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Tesla вновь привлекла внимание автолюбителей, выведя на трассу Нюрбургринга обновлённую версию Model S Plaid.

Фото: Wikipedia by Granada, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Tesla Model S

Однако вместо триумфа компания столкнулась с разочарованием фанатов. Несмотря на присутствие нового переднего сплиттера и переработанного заднего диффузора, экстерьер остался практически таким же, как у модели 2021 года. Визуальные обновления оказались минимальными, и поклонники бренда ожидали большего.

Хотя вице-президент по инжинирингу Tesla пообещал значительные изменения в 2025 году, текущая версия Model S Plaid выглядит устаревшей на фоне быстро развивающихся конкурентов.

Ранее она доминировала в сегменте высокопроизводительных электромобилей, но теперь ей всё сложнее соперничать с такими моделями, как Porsche Taycan Turbo GT или Xiaomi SU7 Ultra, предлагающими современные платформы, высоковольтную зарядку и передовые технологии.

Одной из главных проблем остаётся устаревшее шасси, которое Tesla использует с 2012 года. Компоновка и подвеска плохо справляются с нагрузками, особенно при агрессивном вождении и на крутых поворотах. Отсутствие четырёхколёсного рулевого управления и 800-вольтовой архитектуры также выделяют Model S в худшую сторону.

Tesla, известная своей скоростью внедрения технологических решений, в случае с Model S демонстрирует непривычную медлительность. За последние десять лет модель претерпела лишь незначительные изменения, что вызывает вопросы к стратегии компании. Учитывая премиальную цену, всё больше покупателей начинают смотреть в сторону альтернатив.

Хотя надежда на радикальные обновления в 2025 году сохраняется, то, что сегодня демонстрирует Tesla, выглядит как запоздалый косметический ремонт. В условиях острой конкуренции и стремительного развития технологий это может обернуться для компании серьёзными последствиями.

Уточнения

ADSL-фильтр (жарг. сплиттер от англ. «split» — разделять) — электрический фильтр для частотного разделения каналов.



Диффу́зор (от лат. diffundo, «рассеивать») - в автомобилестроении — элемент обвеса, обеспечивающий увеличение прижимной силы автомобиля.



«Ню́рбургринг» (нем. Nürburgring) — гоночная трасса в Германии, рядом с посёлком Нюрбург (федеральная земля Рейнланд-Пфальц).

