Водителей ждут изменения: как спецтранспорт будет формировать движение

Минтранс планирует ввести более жёсткие правила для водителей, пересекающихся на дороге со спецтранспортом — скорой помощью, полицией, пожарными машинами и авто с мигалками.
Больше не хватит просто "уступить дорогу" — теперь придётся перестраиваться в другой ряд или на обочину. Запрещено будет также обгонять спецмашины на соседней полосе и двигаться рядом с ними.
Изменения касаются не только стандартных экстренных служб — они также распространяются на колонны, сопровождающие высших госчиновников при участии ГИБДД и ФСО.
Подчёркивается, что такие меры необходимы для повышения безопасности охраняемых лиц, особенно в условиях СВО и роста террористических угроз.
Документ с поправками уже подготовлен и проходит обсуждение. Водителям стоит готовиться к новым правилам, ведь их нарушение может повлечь за собой серьёзные последствия. Минтранс нацелен на жёсткое регулирование ситуаций, где важна каждая секунда и где безопасность не терпит компромиссов.
Министерство транспорта Российской Федерации (Минтранс России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере гражданской авиации, использования воздушного пространства и аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного пространства Российской Федерации, авиационно-космического поиска и спасения, морского (включая морские порты), внутреннего водного, железнодорожного, автомобильного (включая проведение транспортного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации), городского электрического (включая метрополитен) и промышленного транспорта, дорожного хозяйства, эксплуатации и обеспечения безопасности судоходных гидротехнических сооружений, обеспечения транспортной безопасности, а также государственной регистрации прав на воздушные суда и сделок с ними и организации дорожного движения в части организационно-правовых мероприятий по управлению движением на автомобильных дорогах.
Черный больше не в моде. Один неожиданный оттенок занял его место и уже диктует правила на подиумах и в гардеробах — вы точно не ожидали такого.