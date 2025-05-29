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Водителей ждут изменения: как спецтранспорт будет формировать движение

1:06
Авто

Минтранс планирует ввести более жёсткие правила для водителей, пересекающихся на дороге со спецтранспортом — скорой помощью, полицией, пожарными машинами и авто с мигалками.

Мигалка
Фото: commons.wikimedia.org by Remigiusz Józefowicz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Мигалка

Больше не хватит просто "уступить дорогу" — теперь придётся перестраиваться в другой ряд или на обочину. Запрещено будет также обгонять спецмашины на соседней полосе и двигаться рядом с ними.

Изменения касаются не только стандартных экстренных служб — они также распространяются на колонны, сопровождающие высших госчиновников при участии ГИБДД и ФСО.

Подчёркивается, что такие меры необходимы для повышения безопасности охраняемых лиц, особенно в условиях СВО и роста террористических угроз.

Документ с поправками уже подготовлен и проходит обсуждение. Водителям стоит готовиться к новым правилам, ведь их нарушение может повлечь за собой серьёзные последствия. Минтранс нацелен на жёсткое регулирование ситуаций, где важна каждая секунда и где безопасность не терпит компромиссов.

Уточнения

Министерство транспорта Российской Федерации (Минтранс России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере гражданской авиации, использования воздушного пространства и аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного пространства Российской Федерации, авиационно-космического поиска и спасения, морского (включая морские порты), внутреннего водного, железнодорожного, автомобильного (включая проведение транспортного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации), городского электрического (включая метрополитен) и промышленного транспорта, дорожного хозяйства, эксплуатации и обеспечения безопасности судоходных гидротехнических сооружений, обеспечения транспортной безопасности, а также государственной регистрации прав на воздушные суда и сделок с ними и организации дорожного движения в части организационно-правовых мероприятий по управлению движением на автомобильных дорогах.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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