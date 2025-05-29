Этот знак не для галочки: дикая встреча может стоить дороже ремонта

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Встретить кабана или лося на дороге — это не шутка и не редкость. Особенно если едешь не по шоссе, а по зелёному сердцу Подмосковья. К счастью, власти решили действовать — и предупреждать. На 54 участках дорог области появятся новые знаки "Дикие животные", сообщает издание "За рулем".

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain дикое животное

Где ставят знаки

Работы стартовали в мае, и уже сейчас знаки установлены в округах Пушкино, Талдом и Серебряные Пруды. Конкретные точки — возле деревень, урочищ и шоссе, где лоси, косули и кабаны чувствуют себя как дома. А водитель — как в неожиданном сафари.

Список растёт: к концу года предупреждения появятся на всех трассах, проходящих через лесные зоны. Но знак — это не магия. Главное — поведение водителя.

Что делать, если животное на дороге

Вот краткий "антикризисный план":

Не сигналить. Звук может напугать животное, и оно побежит куда угодно — включая капот.

Плавно сбавить скорость. Резкое торможение — риск ДТП.

Остановиться и включить аварийку. Так ты предупредишь тех, кто сзади, и дашь животному шанс уйти спокойно.

Не пытаться объехать лося на скорости. Спойлер: лось тяжелее, маневреннее и чаще всего побеждает.

Зачем это важно

Потому что столкновение с крупным зверем — это не царапина на бампере, а настоящая авария с тяжёлыми последствиями. Даже на скорости 60 км/ч удар о лося может закончиться вылетом в кювет, переворотом или худшим сценарием.

Так что, если знак "Дикие животные" на дороге — не игнорируй. Это не декор, это предупреждение.

Уточнения

Ло́си — род парнокопытных млекопитающих, самые крупные представители семейства оленевых. Включает два вида: европейский лось (лат. Alces alces) и американский лось (лат. Alces americanus), которые имеют разное число хромосом (68 и 70, соответственно). Так как различие в хромосомах не препятствует гибридизации этих видов лосей, и оба вида в Восточной Сибири соседствуют на одной и той же территории, в последние годы многие учёные считают их подвидами одного вида (лат. Alces alces).

