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Улетает за вечер: эти авто ценой до 1,5 млн не задерживаются даже на сутки

2:46
Авто

На рынке подержанных машин за 1,5 миллиона рублей — не просто выбор, а целый квест. Хочется ведь не просто колёса, а надёжность, понятную историю, и чтобы без "таксистского прошлого". И вот тут начинается настоящая охота.

Volkswagen Polo Sedan
Фото: commons.wikimedia.org by Milhouse35, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Volkswagen Polo Sedan

Чтобы упростить задачу, автожурналист и YouTube-автор Иван Зенкевич составил список машин, которые реально стоит брать. Без сюрпризов и "вложений по мелочи до весны".

1-2-е места: Volkswagen Polo V и VI поколений

Polo стабильно держит планку. В списке — и седан пятого поколения (2017-2019), и более свежий лифтбек (2020-2021). Главное — убедиться, что машина не таксовала. Это прям критично.

Что по технике

  • 1.4 TSI (125 л. с.) с роботом — для бодрой езды.

  • 1.6 MPI (110 л. с.) с классическим автоматом — для тех, кто хочет просто ехать и не думать.

Шестое поколение чаще встречается с "автоматом" или механикой и мотором 1.6.

3 место: Skoda Rapid 2017-2019

Да-да, это тот же Polo, только в чешском пиджаке. Двигатели — те же: 1.6 MPI и иногда 1.4 TSI. Главное, как и с Polo, — убедиться, что машина не гоняла по городу в каршеринге. Иначе велик шанс, что под "хорошим состоянием" скрывается грустная правда.

4 место: Renault Duster (2017-2020)

Не красавец, но честный. Полный привод, простая конструкция, клиренс — как у козла по кочкам. Под капотом:

  • 1.6 (114 л. с.) или

  • 2.0 (143 л. с.) бензин,

  • реже — дизель 1.5 (109 л. с.).

Лучше искать полноприводную версию, но будь осторожен: некоторые владельцы ездили так, будто участвовали в "Дакаре”. Проверь, чтобы не достался уставший воин.

5 место: Неожиданный финт — первый взнос за новый авто

А может, не связываться в сделки с "вторичкой" вообще? За 1,5 млн можно внести первый взнос за новый автомобиль и взять оставшуюся сумму в рассрочку. Минус все риски, история — с нуля, пробег — из салона, запах — тот самый, новенький.

Уточнения

Volkswagen Polo — компактный автомобиль немецкого автоконцерна Volkswagen, находящийся в производстве с 1975 года. Выпускается с кузовами типа хетчбэк (Polo, Polo Coupe), седан (Derby, Polo Classic, Polo Sedan), универсал (Polo Variant) и грузопассажирский фургон (Caddy). В 2010 году был признан автомобилем года в Европе и в мире. Polo стабильно входит в десятку самых продаваемых автомобилей Европы.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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