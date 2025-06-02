Улучшил проходимость — получил головную боль: что не говорят в гаражах

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Улучшать проходимость — дело нужное, особенно если твой внедорожник давно просится "в поля". Один из самых популярных апгрейдов — установка самоблокирующегося дифференциала. Помогает выбраться из колеи, не буксовать и не зарываться. Но вот беда: вместе с такой доработкой можно получить не прирост проходимости, а протокол и штраф.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Нива

Можно ставить. Но не любой

Оказывается, самоблок — не запрещён. Более того, такие изменения предусмотрены Техническим регламентом о безопасности колесных транспортных средств. Главное условие — новая деталь должна быть сертифицирована, то есть иметь бумагу, подтверждающую её безопасность и соответствие стандартам.

Если ты покупаешь "ноунейм” из гаражной мастерской или с сомнительного сайта — готовься к сюрпризам. Без нужных документов ты нарушаешь правила конструкции авто, а это уже "модернизация" с юридическими последствиями. Поставишь — и уже не докажешь, что хотел как лучше.

Как не налететь

Перед покупкой — обязательно уточни наличие сертификата соответствия. Он должен быть выдан производителем и соответствовать требованиям Техрегламента. Без него — всё, штраф, протокол и возможные проблемы при прохождении техосмотра или оформлении авто.

Итог простой

Хочешь, чтобы твой джип греб в гору, выезжал из любой жижи и не вызывал вопросов у инспектора? Тогда ставь то, что одобрено официально. Один документ решает всё. Грязь будет. Штрафов — не будет.

Уточнения

Внедоро́жник — автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс. Есть всего три вида внедорожников: малоразмерные, среднеразмерные, и полноразмерные.

