Невидимая ошибка в пробке, которая делает роботизированную коробку расходником

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Современные автомобили, от маленьких "малышей" до тяжёлых кроссоверов, всё чаще оснащают роботизированными коробками с двойным сцеплением. Особенно любят такие трансмиссии китайские бренды — ведь они и топливо экономят, и разгоняют машину бодро. Но есть одно "но", о котором вспоминают уже в сервисе: как такая коробка ведёт себя в городских пробках.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пробка

Почему пробки — враг "робота"

Плотный трафик — это не только потерянные нервы. Для коробки с двойным сцеплением — особенно "сухого" типа — это настоящее износное испытание. Постоянное дёрганье между первой и второй, попытки плавно тронуться, толчки и пробуксовки — всё это буквально "съедает" фрикционные диски. А потом — перегрев, выработка и дорогостоящий ремонт.

Лайфхак: включи спорт, чтобы не попасть на деньги

Один из самых простых и действенных советов — перевести коробку в спортивный режим, если стоишь в пробке. В "экономичном" режиме коробка постоянно дёргается между передачами, стараясь сберечь каплю бензина. А в "спорте" — удерживает передачу дольше. Меньше переключений — меньше трения — меньше шансов на поломку.

Ручной режим? Да, можно. Но тогда тебе придётся постоянно следить за оборотами, передачами и ситуацией на дороге. А это уже превращается не в комфорт, а в гимнастику за рулём. Зачем оно тебе?

А если у тебя "мокрый" робот

Тут уже всё не так критично. Эти коробки охлаждаются маслом и конструктивно меньше страдают от перегрева. Даже если они будут переключаться между первой и второй — они справятся. Так что для "мокрых" роботов вполне сгодится и обычный режим — если коробка не дёргается, не греется и ведёт себя адекватно, можно ничего не менять.

Уточнения

Роботизированная коробка передач — коробка передач, в которой конструкция узла, ответственного за и дробление силового диапазона по передачам, в общем и целом выглядит как на механической КП, но при этом сама КП работает автоматически и не требует вмешательства водителя в процесс переключения. В отличие от традиционных гидроавтоматов, в РКП затруднена автоматизация процессов работы без вспомогательной электроники, поэтому РКП стали возможны только вместе с появлением компактных и надёжных микропроцессорных систем управления.



