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Любишь копаться в машине? Этот двигатель сломает тебе психику и ключ

2:12
Авто

Subaru не стремится быть "как все" — и в этом её сила. В эпоху, когда автопроизводители унифицируют свои платформы, японцы упрямо следуют собственному курсу, делая ставку на уникальные технологии. Один из самых узнаваемых символов марки — "боксер". Нет, не тот, что на ринге, а двигатель, в котором "кулаки" — это поршни.

Subaru Forester 2022
Фото: Wikipedia by Tokumeigakarinoaoshima, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Subaru Forester 2022

Что за зверь такой — оппозит

Обычные двигатели — "рядные" или V-образные. У "боксера" же — горизонтально расположенные цилиндры. Поршни движутся навстречу друг другу в одной плоскости, словно в спарринге. Отсюда и название. Эффект? Почти полное отсутствие вибраций, особенно в "четвёрке".

Subaru — единственный массовый бренд, который использует такую схему повсеместно, кроме моделей, созданных вместе с Toyota — как GR86 и BRZ. Porsche тоже применяет "боксер", но только в дорогих спорткарах.

Чем это хорошо

  1. Плавность хода. У "боксера" поршни движутся синхронно в противоположных направлениях, и вибрации гасятся конструктивно — никакие балансиры не нужны.

  2. Центр тяжести ниже. Это значит — круче управляемость, лучше вход в поворот, устойчивость на торможении и при разгоне.

  3. Безопасность. При лобовом ударе такой двигатель не летит в салон, а уходит вниз, под днище. Это может спасти жизни.

Но и минусы есть

Такая архитектура сложнее и дороже. Две головки блока цилиндров, трудный доступ ко всем компонентам — мечта для механиков, но не для владельцев. Даже простая замена свечей превращается в квест.

Кроме того, двигатель широк — занимает много места, и это усложняет разработку подвески и рулевого.

Упрямство с инженерным смыслом

Subaru более 60 лет делает машины с характером. Конструкторы научились грамотно обходить острые углы "боксера" и использовать его сильные стороны. Да, к этому надо привыкнуть. Но зато ты получаешь авто, не похожее ни на одно другое — со своим характером и философией.

Уточнения

Оппозитный двигатель — поршневой двигатель внутреннего сгорания, в котором угол между рядами цилиндров составляет 180 градусов, а противостоящие поршни двигаются зеркально по отношению друг к другу (одновременно достигают верхней мёртвой точки). Следует отличать от V-образного двигателя с развалом цилиндров 180 градусов, в котором поршни двигаются поступательно.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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