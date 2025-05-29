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Почему автомобиль ГАЗ-24 Волга до сих пор уважают в пригороде и на Кавказе

2:27
Авто

Вроде бы — допотопный автомобиль. А уважение — как к последнему живому динозавру. Что за магия?

ГАЗ 24 ХАЮ
Фото: commons.wikimedia.org by Victor Vizu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
ГАЗ 24 ХАЮ

Если бы уважение измерялось в лошадиных силах, то "Волга" давно бы уехала в пантеон легенд с фанфарами. Но, удивительное дело — она до сих пор стоит у деревенских калиток, гордо бликует на кавказских свадьбах и в редких случаях появляется в городах как трофейная классика.

Почему же?

Размер имеет значение

Для пригорода и Кавказа важно, чтобы машина была солидной. А "Волга" — это вам не "Ока", в неё можно погрузить мешки картошки, арбузы, тёщу, холодильник и не потерять достоинства. Огромный капот и багажник размером с хрущёвскую кладовку делают своё дело.

Ремонт — как искусство

Никакой тебе электроники, только честный металл и провода. Поломалась? Два ключа, одна верёвка и сосед Вася — и ты снова в пути. "Волгу" можно отремонтировать в поле, в лесу или, при желании, в огороде между грядками с луком. Она терпит всё. Даже сварку "на слух".

Её боятся гаишники

Особенно если "Волга" чёрная и с тонировкой. Рефлекс. У многих из старшего поколения эти машины ассоциируются с КГБ, МВД, начальством и "ты знаешь, чей я зять?". Даже если внутри сидит дед с банками мёда, срабатывает инстинкт: лучше не трогать.

Символ мужской солидности

На Кавказе машину уважают, как и слово. А "Волга" — это символ. Не какая-нибудь модная "японка", а "железо" с характером. Садишься за руль — чувствуешь себя если не министром, то хотя бы председателем колхоза.

Ретро? Нет. Легенда

Для деревни и гор "Волга" — это не "олдтаймер", а часть истории. У кого-то на ней дед в ЗАГС ехал, у кого-то — батя по праздникам шашлык возил. Продать такое — всё равно что иконостас сжечь. Поэтому и хранят, и чинят, и даже красят из баллончика "как было".

"Волга" — это не просто автомобиль. Это тестостерон на колёсах, память по советской эпохе и доказательство того, что уважение не всегда связано с скоростью. Пока где-то пыхтит старенький ГАЗ-24 — советская школа автомобильной душевности ещё жива.

Уточнения

Кавка́з — географическая область, преимущественно горная страна в Евразии, расположенная к югу от Восточно-Европейской равнины, на границе Европы и Азии, которая охватывает территории России, Грузии, Азербайджана и Армении, ряда частично признанных государств.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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