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Советские междугородние автобусы: комфорт по ГОСТу и без Wi-Fi

2:26
Авто

Никаких подстаканников, кондиционеров и зарядок для телефона — только крепкие сиденья, тёплые разговоры и гул мотора, который заглушает все проблемы.

Автобус Ikarus-250
Фото: commons.wikimedia.org by Шалин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Автобус Ikarus-250

Настоящее путешествие начиналось не с билета, а с ожидания у пыльной остановки.

ГОСТ-комфорт: сел и надейся

Советские автобусы — как полевая кухня: могут не радовать вкусом, но накормят по-любому. Основой междугороднего счастья были ЛАЗы, ПАЗы и особенно легендарные "Икарусы". В салоне — минимум удобств и максимум духоты. А если повезло, то даже шторки, которые жили своей жизнью и почти никогда не закрывались.

Акустика уровня "заводской гул"

Никакой тебе фоновой музыки. Всё честно: дизельный рокот, скрип подвески и редкие реплики водителя сквозь треск динамика. Этот микс невозможно перепутать ни с чем. Пассажиры общались, ели яйца вкрутую и по очереди вытирали запотевшие окна рукавом. Вот она — настоящая атмосфера.

Еда с собой — это закон

Термос с чаем, котлеты в фольге, хлеб в газетке — всё доставалось из пакетов через десять минут после отправления. Кто не ел в автобусе — тот или ехал впервые, или просто спал. Запах курицы с чесноком — часть маршрута.

Без Wi-Fi, но с философией

Интернет? Зарядка? Не было этого. Вместо этого — разговоры с попутчиками, анекдоты от водителя и вечные споры о погоде и урожае. Здесь ты мог узнать, как сажать картошку, сколько стоит квартира в Волгограде и почему "всё было лучше при Брежневе" — за один рейс до соседнего района.

Спецкласс: Икарус

Когда приходил венгерский красавец "Икарус", это был почти VIP-класс. Мягкие кресла, яркие занавески, даже чуть больше ногам места. И всё равно — тот же жар, тот же дух путешествия. "Икарус" был королём трассы, особенно на рейсах типа "Москва — Уфа — две остановки и аварийный тормоз".

Советские междугородние автобусы — это романтика без розовых очков. Пыльные окна, колченогие сиденья и крики "передаём за проезд" — но зато душа ехала вместе с телом. Без TikTok и Google Maps. Только ты, дорога и пакет с пирожками от бабушки.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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