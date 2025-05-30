Кризис есть, но не для всех: европейские автогиганты делают миллиарды на фоне мирового дефицита

Несмотря на глобальные экономические трудности и сбои в цепочках поставок, ведущие автопроизводители мира завершили 2024 год с впечатляющими результатами. Особенно успешными оказались европейские компании — они показали наивысшую операционную прибыль в отрасли.
Об этом рассказал старший аналитик JATO Dynamics Фелипе Муньос в исследовании.
В исследовании представлены данные по 25 автокомпаниям со всего мира:
Япония: Isuzu, Subaru, Honda, Toyota, Mitsubishi, Mazda, Nissan и Suzuki
Европа: Ferrari, Mercedes-Benz, BMW, Stellantis, Volkswagen, Renault и Aston Martin
Китай: BYD, Great Wall, Geely, Xpeng и NIO
США: Tesla, General Motors и Ford
Другие: корейские Hyundai и Kia, а также индийская Tata (владелец JLR)
Самым ярким выводом стало то, что именно европейские производители занимают лидирующие позиции по операционной рентабельности. В 2022 году они заработали почти 79 млрд евро при выручке более 804 млрд евро. Это дало операционную маржу в 9,8%, что выше результата 2021 года на полпроцентного пункта и выше любого другого региона.
Этот успех стал возможен благодаря умению адаптироваться. Главной проблемой года стал кризис цепочек поставок - нехватка деталей и полупроводников, задерживавшая выпуск автомобилей. Однако именно это позволило компаниям:
пересчитать оптимальные объемы производства
избавиться от избытков на складах
повысить эффективность и сократить издержки
Итальянская Ferrari вновь подтвердила статус самой прибыльной марки в отрасли, несмотря на снижение операционной маржи на 1 процентный пункт. В 2024 году компания продала 13 221 автомобиль на сумму 5,09 млрд евро и заработала 1,22 млрд евро операционной прибыли.
"Ferrari зарабатывает 24 цента с каждого евро выручки — это в три раза выше среднего по отрасли (7,6 цента)"
И это еще не предел. Новый внедорожник бренда — Purosangue - пока не отразился в финансовой отчетности, но ожидается, что он серьезно укрепит позиции Ferrari в будущем.
На втором месте по прибыльности — Tesla, которая показала самый большой прирост маржи за год: с 12,1% до 16,8%. Это стало возможным благодаря:
росту продаж
отсутствию затрат на разработку новых моделей (последняя — Model Y, 2019 год)
высокой экономии на масштабе
Tesla остается одним из немногих успешных примеров рентабельности в сегменте электромобилей.
Оценить финансовые показатели китайских производителей сложнее — многие из них работают в рамках совместных предприятий с западными брендами. Тем не менее:
Great Wall показала наилучшую маржу — 6,8%
BYD и Geely тоже остались в плюсе
Xpeng и NIO, наоборот, сообщили о значительных убытках
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