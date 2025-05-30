Кризис есть, но не для всех: европейские автогиганты делают миллиарды на фоне мирового дефицита

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Несмотря на глобальные экономические трудности и сбои в цепочках поставок, ведущие автопроизводители мира завершили 2024 год с впечатляющими результатами. Особенно успешными оказались европейские компании — они показали наивысшую операционную прибыль в отрасли.

Фото: Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пустой кошелёк

Об этом рассказал старший аналитик JATO Dynamics Фелипе Муньос в исследовании.

Кто попал в рейтинг

В исследовании представлены данные по 25 автокомпаниям со всего мира:

Япония : Isuzu, Subaru, Honda, Toyota, Mitsubishi, Mazda, Nissan и Suzuki

Европа : Ferrari, Mercedes-Benz, BMW, Stellantis, Volkswagen, Renault и Aston Martin

Китай : BYD, Great Wall, Geely, Xpeng и NIO

США : Tesla, General Motors и Ford

Другие: корейские Hyundai и Kia, а также индийская Tata (владелец JLR)

Европейские автогиганты лидируют по прибыли

Самым ярким выводом стало то, что именно европейские производители занимают лидирующие позиции по операционной рентабельности. В 2022 году они заработали почти 79 млрд евро при выручке более 804 млрд евро. Это дало операционную маржу в 9,8%, что выше результата 2021 года на полпроцентного пункта и выше любого другого региона.

Этот успех стал возможен благодаря умению адаптироваться. Главной проблемой года стал кризис цепочек поставок - нехватка деталей и полупроводников, задерживавшая выпуск автомобилей. Однако именно это позволило компаниям:

пересчитать оптимальные объемы производства

избавиться от избытков на складах

повысить эффективность и сократить издержки

Ferrari — эталон прибыльности

Итальянская Ferrari вновь подтвердила статус самой прибыльной марки в отрасли, несмотря на снижение операционной маржи на 1 процентный пункт. В 2024 году компания продала 13 221 автомобиль на сумму 5,09 млрд евро и заработала 1,22 млрд евро операционной прибыли.

"Ferrari зарабатывает 24 цента с каждого евро выручки — это в три раза выше среднего по отрасли (7,6 цента)"

И это еще не предел. Новый внедорожник бренда — Purosangue - пока не отразился в финансовой отчетности, но ожидается, что он серьезно укрепит позиции Ferrari в будущем.

Tesla дышит в спину

На втором месте по прибыльности — Tesla, которая показала самый большой прирост маржи за год: с 12,1% до 16,8%. Это стало возможным благодаря:

росту продаж

отсутствию затрат на разработку новых моделей (последняя — Model Y, 2019 год)

высокой экономии на масштабе

Tesla остается одним из немногих успешных примеров рентабельности в сегменте электромобилей.

Китайский рынок: неоднородная картина

Оценить финансовые показатели китайских производителей сложнее — многие из них работают в рамках совместных предприятий с западными брендами. Тем не менее:

Great Wall показала наилучшую маржу — 6,8%

BYD и Geely тоже остались в плюсе

Xpeng и NIO, наоборот, сообщили о значительных убытках

Уточнения

Кри́зис (др.-греч. κρίσις — суд, приговор, решение; поворотный пункт) — переворот, пора переходного состояния, перелом, состояние, при котором существующие средства достижения целей становятся неадекватными, в результате чего возникают непредсказуемые ситуации.

