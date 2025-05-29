Через 10 лет никто не захочет водить автомобиль: что может вытеснить машины навсегда

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Вы когда-нибудь представляли себе город, где вместо гудящих авто — шорох колес электровелосипеда, а вместо стоянок — цветущие парки? Согласно свежему исследованию Центра будущей мобильности McKinsey, уже через десять лет это может стать реальностью.

Фото: commons.wikimedia.org by Audry Aymar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пара

Да, звучит как футуризм, но факты такие: треть населения Земли готова отказаться от личных автомобилей. А почти половина — пересесть на общественный транспорт. Все это — ради комфорта, экологии и свободы.

Что вообще происходит

Сейчас в мире больше 1,3 миллиарда машин. В США — почти по одной на каждого взрослого. В Китае — более 300 миллионов авто. И хотя личный транспорт по-прежнему занимает лидирующее место в структуре передвижений, это доминирование стремительно теряет актуальность.

Сегодняшняя картина выглядит так:

Личные авто — 45%

Городской транспорт — 23%

Микромобильность (самокаты, вело, минимобили) — 16%

Пешком — 14%

Роботакси и прочее — 1%

Что будет к 2035 году

Исследователи предсказывают настоящий слом привычек. Застройщики перестанут тратить миллионы на паркинги, власти — раздавать улицы под стоянки. Вместо этого — велодорожки, общественные пространства и электрозарядки.

А вот так, по мнению McKinsey, изменится мир транспорта:

30% будут использовать электровелосипеды, самокаты и каршеринг.

46% готовы вообще отказаться от личных авто.

70% станут ездить на робошаттлах (автономных мини-автобусах на 4-8 человек).

Почему это не фантастика

Уже сейчас в Европе города ограничивают число авто, чтобы снизить выбросы и избавиться от пробок. А жители мегаполисов все чаще выбирают не машину, а самокат с приложением. Идея в том, чтобы транспорт был дешевле, умнее, экологичнее и проще.

Появляются робошаттлы, электрокары становятся массовыми, а велосипеды — новым символом городской свободы. Даже воздушные такси уже не выглядят как сюжет из кино.

Что это значит для нас

Через десять лет ключ от машины может стать таким же архаизмом, как проводной телефон. И если вы еще не осваиваете самокат или не пользуетесь метро — возможно, вы просто немного отстаете от будущего.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

