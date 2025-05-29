Через 10 лет никто не захочет водить автомобиль: что может вытеснить машины навсегда

Вы когда-нибудь представляли себе город, где вместо гудящих авто — шорох колес электровелосипеда, а вместо стоянок — цветущие парки? Согласно свежему исследованию Центра будущей мобильности McKinsey, уже через десять лет это может стать реальностью.
Да, звучит как футуризм, но факты такие: треть населения Земли готова отказаться от личных автомобилей. А почти половина — пересесть на общественный транспорт. Все это — ради комфорта, экологии и свободы.
Сейчас в мире больше 1,3 миллиарда машин. В США — почти по одной на каждого взрослого. В Китае — более 300 миллионов авто. И хотя личный транспорт по-прежнему занимает лидирующее место в структуре передвижений, это доминирование стремительно теряет актуальность.
Сегодняшняя картина выглядит так:
Личные авто — 45%
Городской транспорт — 23%
Микромобильность (самокаты, вело, минимобили) — 16%
Пешком — 14%
Роботакси и прочее — 1%
Исследователи предсказывают настоящий слом привычек. Застройщики перестанут тратить миллионы на паркинги, власти — раздавать улицы под стоянки. Вместо этого — велодорожки, общественные пространства и электрозарядки.
А вот так, по мнению McKinsey, изменится мир транспорта:
30% будут использовать электровелосипеды, самокаты и каршеринг.
46% готовы вообще отказаться от личных авто.
70% станут ездить на робошаттлах (автономных мини-автобусах на 4-8 человек).
Уже сейчас в Европе города ограничивают число авто, чтобы снизить выбросы и избавиться от пробок. А жители мегаполисов все чаще выбирают не машину, а самокат с приложением. Идея в том, чтобы транспорт был дешевле, умнее, экологичнее и проще.
Появляются робошаттлы, электрокары становятся массовыми, а велосипеды — новым символом городской свободы. Даже воздушные такси уже не выглядят как сюжет из кино.
Через десять лет ключ от машины может стать таким же архаизмом, как проводной телефон. И если вы еще не осваиваете самокат или не пользуетесь метро — возможно, вы просто немного отстаете от будущего.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
На каждой заправке есть скрытая функция, о которой знают единицы. Она помогает лить бензин точнее, терять меньше — и экономить на каждом литре.