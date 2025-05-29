Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Филипп Киркоров воссоединяет родителей: неожиданный шаг после их смерти
Трава против вони и тумана: как лавровый лист наводит порядок в салоне
Этот секретный ингредиент в воде улучшит состояние ваших растений
Кафе New York в Будапеште, где литераторам выдавали собачьи языки
Вас обманывали весь этот год: самые модные брови делают наоборот
Советский гараж: инструменты, запах и ритуалы настоящего хозяина
Избегая перегрева, сохраняем вкус: эксперт рассказала о правилах транспортировки вина
Долой сорняки: простые советы, как чайная заварка сделает ваши грядки идеальными
Они выжили динозавров: как человечество превратило этих насекомых в глобальную проблему

Через 10 лет никто не захочет водить автомобиль: что может вытеснить машины навсегда

2:31
Авто

Вы когда-нибудь представляли себе город, где вместо гудящих авто — шорох колес электровелосипеда, а вместо стоянок — цветущие парки? Согласно свежему исследованию Центра будущей мобильности McKinsey, уже через десять лет это может стать реальностью.

Пара
Фото: commons.wikimedia.org by Audry Aymar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пара

Да, звучит как футуризм, но факты такие: треть населения Земли готова отказаться от личных автомобилей. А почти половина — пересесть на общественный транспорт. Все это — ради комфорта, экологии и свободы.

Что вообще происходит

Сейчас в мире больше 1,3 миллиарда машин. В США — почти по одной на каждого взрослого. В Китае — более 300 миллионов авто. И хотя личный транспорт по-прежнему занимает лидирующее место в структуре передвижений, это доминирование стремительно теряет актуальность.

Сегодняшняя картина выглядит так:

  • Личные авто — 45%

  • Городской транспорт — 23%

  • Микромобильность (самокаты, вело, минимобили) — 16%

  • Пешком — 14%

  • Роботакси и прочее — 1%

Что будет к 2035 году

Исследователи предсказывают настоящий слом привычек. Застройщики перестанут тратить миллионы на паркинги, власти — раздавать улицы под стоянки. Вместо этого — велодорожки, общественные пространства и электрозарядки.

А вот так, по мнению McKinsey, изменится мир транспорта:

  • 30% будут использовать электровелосипеды, самокаты и каршеринг.

  • 46% готовы вообще отказаться от личных авто.

  • 70% станут ездить на робошаттлах (автономных мини-автобусах на 4-8 человек).

Почему это не фантастика

Уже сейчас в Европе города ограничивают число авто, чтобы снизить выбросы и избавиться от пробок. А жители мегаполисов все чаще выбирают не машину, а самокат с приложением. Идея в том, чтобы транспорт был дешевле, умнее, экологичнее и проще.

Появляются робошаттлы, электрокары становятся массовыми, а велосипеды — новым символом городской свободы. Даже воздушные такси уже не выглядят как сюжет из кино.

Что это значит для нас

Через десять лет ключ от машины может стать таким же архаизмом, как проводной телефон. И если вы еще не осваиваете самокат или не пользуетесь метро — возможно, вы просто немного отстаете от будущего.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Закопали вход и ушли под землю: древний народ не захотел жить с людьми
Наука и техника
Закопали вход и ушли под землю: древний народ не захотел жить с людьми Аудио 
Лучше, чем 10 000 шагов: как японцы превращают обычную прогулку в жиросжигающую тренировку
Новости спорта
Лучше, чем 10 000 шагов: как японцы превращают обычную прогулку в жиросжигающую тренировку Аудио 
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало
Домашние животные
Его не видели 70 лет — теперь он вернулся, и это только начало Аудио 
Популярное
Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке

На каждой заправке есть скрытая функция, о которой знают единицы. Она помогает лить бензин точнее, терять меньше — и экономить на каждом литре.

Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке
Даже современные технологии не смогли бы создать это — а оно пролежало в земле миллионы лет
Даже современные технологии не смогли бы создать это — а оно пролежало в земле миллионы лет
Черный, мы с тобой прощаемся: новый цвет, который захватит моду 2025 года
Как избавиться от луковой мухи раз и навсегда — экологичные методы о которых вы еще не слышали
Путин принял в Кремле противника хуситов накануне переговоров по Украине в Стамбуле Любовь Степушова Европа у края ада: заявление Мерца усилило угрозу прямой конфронтации с Россией Дмитрий Плотников Победа на горизонте. Озвучим промежуточные итоги СВО Виктор Пахомов
Раскол Земли: под Африкой обнаружен гигантский плюм — и это меняет всё
Скромные, но крепкие: эти машины не разочаруют через 10 лет
Закопали вход и ушли под землю: древний народ не захотел жить с людьми
Закопали вход и ушли под землю: древний народ не захотел жить с людьми
Последние материалы
Филипп Киркоров воссоединяет родителей: неожиданный шаг после их смерти
Трава против вони и тумана: как лавровый лист наводит порядок в салоне
Через 10 лет никто не захочет водить автомобиль: что может вытеснить машины навсегда
Этот секретный ингредиент в воде улучшит состояние ваших растений
Кафе New York в Будапеште, где литераторам выдавали собачьи языки
Вас обманывали весь этот год: самые модные брови делают наоборот
Советский гараж: инструменты, запах и ритуалы настоящего хозяина
Избегая перегрева, сохраняем вкус: эксперт рассказала о правилах транспортировки вина
Долой сорняки: простые советы, как чайная заварка сделает ваши грядки идеальными
Они выжили динозавров: как человечество превратило этих насекомых в глобальную проблему
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.