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Настоящие высасыватели денег: названы марки с самым болезненным и дорогим ремонтом

2:49
Авто

Купить автомобиль — полдела. Настоящие траты начинаются, когда машина оказывается в сервисе после лёгкого "поцелуя" с бордюром или неудачного манёвра на парковке. И если вы думали, что высокая цена на саму машину — это главное, то пристегнитесь: у некоторых марок стоимость ремонта способна отправить в глубокий финансовый занос.

автосервис
Фото: wikipediа by Hyundai Motor Group, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
автосервис

Ассоциация SRA, в которую входят европейские страховые компании, решила выяснить, какие бренды заставляют своих владельцев платить больше всех. И составила рейтинг на основе реальных данных о повреждениях, полученных в авариях в 2022 году.

Важно: речь не идёт о поломках, угонах или акте вандализма. Только реальные столкновения — на дорогах или стоянках. Под анализ попали легковые автомобили не старше шести лет и не тяжелее 3,5 тонн, при этом у каждого бренда должно быть минимум 100 зафиксированных случаев. И да — никакого Rolls-Royce или Bugatti, только "народный люкс".

Porsche: влетели в крыло — попрощались с отпуском

Абсолютный лидер по цене — Porsche. Средний ремонт этого бренда обойдётся в 2,17 раза дороже, чем у "среднестатистической" машины. По всем статьям — детали, трудозатраты, да и просто факт того, что это Porsche. Удивлены? Не особенно. Ведь даже у мелочей в премиум-сегменте своя цена — и она не мелочная.

Land Rover, Mercedes, Tesla: почти роскошь

На втором месте — Land Rover. От Porsche он отстаёт существенно, но всё равно уверенно опережает Mercedes, Tesla и Lexus. И тут важно помнить: если машина сама паркуется, тормозит и почти водит за вас, значит, чинить её будет дорого, даже если вы — просто бампер царапнули.

Tesla в рейтинге выделяется отдельно: у неё дешёвые детали, но очень дорогая работа. Всё потому, что электрокары требуют узких специалистов. А их труд, как известно, дорог.

Топ-5 по стоимости ремонта

  1. Porsche
  2. Land Rover
  3. Mercedes
  4. Tesla
  5. Lexus

Самые доступные — Dacia, Suzuki и Mazda

Внизу списка — настоящие чемпионы бюджетности. Ремонт Dacia обойдётся на 21% дешевле среднего. За ней — Suzuki и Mazda. Если вы не готовы после каждого визита в СТО открывать сберегательный счёт, эти марки — ваш выбор.

Renault предлагает самые дешёвые детали, а Kia — самую выгодную стоимость работы механиков. Такая "дружелюбность к кошельку" вполне объяснима — массовый сегмент, рассчитанный на повседневные потребности.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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