Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили

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Китайские машины заполонили российские дороги — быстро, массово и, как оказалось, не без последствий. Возвращать их в салоны россияне тоже начали массово. По данным дилеров, число гарантийных обращений по некоторым брендам зашкаливает — речь идёт о более чем 50% случаев. Половина! Это уже не статистика, это тревожный звоночек.

Фото: commons.wikimedia.org by Ethan Llamas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ 2024 Haval Menglong (Raptor)

Кому чинить — дилерам, а кто платит? Пока никто

Проблема даже не в самих поломках — а в том, кто за них отвечает. Китайские автопроизводители, как говорят в российских дилерских центрах, просто не спешат компенсировать расходы на ремонт. В итоге запчасти — за счёт салона, работа — тоже, а убытки и потерянная репутация прилагаются. Бизнес это, мягко говоря, не укрепляет.

Добавьте сюда поток недовольных клиентов. И ладно бы все жалобы были обоснованны — продавцы утверждают, что в ряде случаев сталкиваются с настоящим "покупательским терроризмом". Мол, машину берут, катаются, а потом находят надуманный повод для возврата. Упаковка от автомобиля не нужна, лишь бы деньги вернуть.

Суды и нервы: дилеры нанимают юристов пачками

Больше всего головной боли у дилеров вызывают иски. Хотя большинство конфликтов удаётся решить мирно, некоторые клиенты идут до конца. Суд, компенсации, экспертизы — полный набор. Продавцы признаются, что вынуждены всерьёз усиливать юридические отделы, чтобы справляться с лавиной дел.

По закону всё просто: если в течение 15 дней после покупки найдена серьёзная неисправность — можно вернуть автомобиль. Или если машина стоит в ремонте больше 45 дней или не на ходу в общей сложности 30 дней за год. Но на практике это превращается в юридическое поле боя, где обе стороны вооружаются аргументами и юристами.

Импорт падает: Китай теряет Россию

На фоне всех этих проблем поставки китайских авто в Россию резко сократились. Ещё недавно наша страна была главным рынком сбыта для производителей из Поднебесной — теперь скатилась на третье место. Нас обошли Мексика и ОАЭ.

Причины? Всё просто: рынок переполнен, цены растут, а доверие — наоборот — падает. Для новых моделей становится всё труднее находить покупателя, особенно после массовых жалоб и отзывов в интернете.

Уточнения

Ди́лер (англ dealer «торговец») — физическое или юридическое лицо, которое закупает оптом продукцию компании, а затем продаёт её в розницу или мелким оптом (например, автомобильный дилер).

