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Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку

1:46
Авто

Кажется, что проверить масло в двигателе — проще простого. Вытащил щуп, глянул на уровень, вот и вся премудрость. Но на самом деле даже эта элементарная процедура может закончиться проблемами, если делать её не вовремя и не по правилам.

масло
Фото: Freepik by pressfoto is licensed under Рublic domain
масло

Когда щуп лучше оставить в покое

Самая распространённая ошибка — проверка уровня масла сразу после остановки двигателя. В этот момент масло ещё не успело стечь в поддон, и часть его остаётся в системе. Щуп покажет, что масла мало, хотя на самом деле всё в порядке. Результат — лишняя доливка и, как следствие, избыточный уровень.

Чем опасен перелив

Избыток масла — это не просто "мелочь". Лишняя смазка может вспениться и нарушить циркуляцию. Давление вырастет, появятся течи, и со временем двигатель начнёт работать хуже. А в худшем случае пострадает даже катализатор.

Важен не только момент, но и поверхность

Проверка уровня масла должна проводиться строго на ровной поверхности. Даже небольшой уклон влияет на точность показаний — щуп может обмануть как в сторону недостатка, так и в сторону избытка. Особенно это критично для машин с небольшим рабочим объёмом двигателя, где любая погрешность чувствительна.

Как правильно проверять масло

Вот простой порядок действий:

  • Заглушить двигатель и подождать минимум 5-10 минут.

  • Убедиться, что машина стоит на ровной поверхности.

  • Вынуть щуп, протереть его чистой тканью.

  • Вставить обратно до упора и снова достать для оценки уровня.

Этот нехитрый алгоритм убережёт вас от ошибок и возможных последствий.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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