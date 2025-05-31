Отложили мойку? И хорошо: это может спасти кузов от беды

1:50 Your browser does not support the audio element. Авто

Звучит странно, но частая мойка автомобиля может сыграть с владельцем злую шутку. За блестящим кузовом могут скрываться проблемы, которые обходятся гораздо дороже, чем поездка по грязным улицам.

Фото: freepik.com by artursafronovvvv, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Работник автомойки с шлангом поливает машину

1. Частая мойка разрушает защиту

Даже самые мягкие автошампуни постепенно разрушают защитный слой лака и воска. Особенно если автомобиль моется щётками, а не струёй воды. Поверхность становится уязвимой к агрессивной химии и УФ-излучению.

2. Микроповреждения и коррозия

Песчинки и грязь на кузове действуют как наждачка. На мойке они могут поцарапать краску, даже если вы этого не заметите сразу. Со временем в этих местах начинает развиваться коррозия — особенно зимой, когда соль на дорогах ускоряет процесс.

3. Влага добирается туда, куда не надо

После мойки в скрытых полостях — порогах, нишах, под подкрылками — остаётся вода. Если она не успевает высохнуть, начинаются проблемы: ржавчина, запотевание фар и даже сбои электроники.

4. Мойка зимой = ускоренная смерть

Многие уверены, что зимой машину нужно мыть чаще из-за реагентов. Но есть нюанс: вода после мойки попадает в щели, где ночью замерзает. Это приводит к трещинам в пластике, повреждениям уплотнителей и заклиниванию замков.

5. Тратим деньги — получаем грязь

Городская пыль и грязь возвращаются на кузов уже через пару часов после мойки. Если нет острой необходимости — например, дальняя поездка или деловая встреча — проще не тратить время и деньги на бесполезную процедуру.

Уточнения

Автомо́йка — организация, осуществляющая мойку автомобилей и оказывающая сопутствующие услуги (чистку салона, полировку, удаление битумных пятен, мойку двигателя и др.).

