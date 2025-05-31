Нержавейка могла избавить мир от ржавых машин, но почему её не пускают на конвейер

Ржавчина на кузове — как заноза для автомобилиста. Казалось бы, решение на поверхности: делать машины из нержавеющей стали. Она прочная, блестящая и не боится коррозии. Но если бы всё было так просто, дороги уже давно бы заполнились вечными автомобилями. А пока этого не случилось, разберёмся, в чём подвох.
В 1930-х годах Ford выпустил экспериментальную серию моделей Model 68 с кузовами из нержавеющей стали — всего шесть штук. Эти редкие экземпляры дожили до наших дней почти в идеальном состоянии. Но за блестящим успехом скрывался горький опыт: производственные прессы приходили в негодность после нескольких штамповок. Материал оказался чересчур твёрдым. И каждый раз, когда Ford пытался вернуться к нержавейке, он сталкивался с теми же трудностями — дорого, сложно, невыгодно.
С нержавеющей сталью связано одно интересное дизайнерское ограничение: её не красят. Вроде бы это плюс — дешевле производство. Но есть нюанс. Машинам нужна индивидуальность. А теперь представьте автопоток, в котором все машины сверкают одинаковым серым блеском. Ни тебе чёрной спортивной, ни красной семейной — скука на дорогах. Пример — DeLorean DMC-12. Культовый, блестящий, но на вкус — не всем.
Если обычный стальной кузов можно закрасить и выровнять после ДТП, с нержавейкой всё иначе. Здесь каждая вмятина требует филигранной работы. Поправить — сложно, покрасить — нельзя. Ремонт превращается в дорогое удовольствие, особенно если хочется, чтобы кузов снова блестел как новый.
Большинство машин отправляются в утиль не из-за ржавчины. Изнашиваются сиденья, устаёт подвеска, умирает электроника. Люди меняют машины не потому, что старые сгнили, а потому что новые — комфортнее и безопаснее. Делать неубиваемые автомобили просто невыгодно. Даже у Toyota и Mercedes со временем качество стало чуть скромнее: клиенты не требуют вечности, им нужен комфорт здесь и сейчас.
Единственный современный серийный авто с нержавеющим кузовом — Tesla Cybertruck. Илон Маск пошёл на риск, сделав нечто максимально необычное, чтобы привлечь внимание американских фанатов пикапов. Но фишка в том, что корпус у Cybertruck плоский и угловатый не ради дизайна, а чтобы обойти сложность штамповки. С такими панелями производству проще справиться.
Однако, если вы не ищете хайп, а просто хотите надёжную машину на каждый день — выбирайте обычную крашеную сталь. Да, она заржавеет. Но вы точно знаете, как с этим справиться.
Нержавеющая сталь (коррозионно-стойкие стали, в просторечье «нержавейка») — легированная сталь, устойчивая к коррозии в атмосфере и агрессивных средах, обладающая термостойкими свойствами.
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