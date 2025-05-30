Безнадёжно устарели, но всё ещё на витрине: эти машины застряли в прошлом

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На витрине автосалона они выглядят бодро: блестят, пахнут "новым”, стоят не дёшево. Но стоит копнуть — и становится ясно: технически этим моделям давно пора на пенсию. Конструкция не менялась годами, дизайн — из другой эпохи, а управляемость и комфорт уступают даже подержанным конкурентам. Почему их всё ещё продают? Потому что покупают.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Нива

1. Lada 4x4 (бывшая "Нива")

Да, легенда. Да, проходимость. Но внутри — всё те же жёсткие сиденья, шум, вибрации и архаичная эргономика. Электроника отсутствует почти полностью, а безопасность — на уровне конца 80-х.

2. Chevrolet Niva

Кузов поменяли, а платформа осталась прежней. Машина не справляется с современными скоростями, кренится в поворотах и откровенно гремит на неровностях. Зато недорого и "на автомате” не бывает — только механика, только хардкор.

3. Renault Duster первого поколения (рестайлинг)

Фасад подтянули, но под капотом — всё та же древняя "телега” с посредственной шумоизоляцией и устаревшей коробкой. Управляется вяло, тормозит как танк, зато — надёжен и дешёв в обслуживании. Но морально — всё ещё 2012 год.

4. UAZ Patriot

Машина с харизмой, но в прошлом. Интерьер топорный, руль тяжёлый, а расход — как у грузовика. Постоянные доработки не спасают от ощущения, что ты внутри военного УАЗа 90-х, просто с планшетом на торпеде.

5. Lada Largus

На самом деле это Dacia Logan MCV образца 2006 года. Простой, честный, вместительный. Но эргономика архаичная, материалы дешёвые, а внешность — как из каталога старых запчастей. Зато надёжен. Пока не смотришь внутрь.

6. Chery Tiggo (T11)

Дизайн "прокачали” раз пять, но основа осталась старой. Моторы шумные, управляемость ватная, а салон словно из китайского планшета 2010 года. Тем не менее, новыми эти машины всё ещё можно встретить в некоторых автосалонах.

Почему они всё ещё живы