8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами

Иногда достаточно одного взгляда на авто, чтобы влюбиться. Агрессивная решётка радиатора, стильные фары, стремительные линии кузова — всё кричит: "Бери меня!" Но за рулём оказывается, что это не автомобиль, а настоящая телега — трясёт, шумит, не рулится и вообще разочаровывает. Вот 8 таких красавцев, которые предают своего владельца на первой же яме.
С виду — приличный кроссовер с намёком на премиум. Но стоит завестись, как всё становится ясно: ватный руль, неуверенная подвеска и слабый мотор. Даже по городу ехать неприятно, не говоря уже о трассе.
Масса хрома, "внедорожный” обвес и высокие колёса. Но за этим фасадом — вечно гремящий пластик, валкая подвеска и странная эргономика. Внешне уверенный, а по факту — сплошная неуверенность.
На фото — компактный и стильный "городской боец”. В реальности — сидишь, как на табуретке, сцепление гуляет, шумоизоляции нет. На трассе гудит, как пылесос.
Брутальный, высокий, почти как Prado. Только вот подвеска живёт своей жизнью, руль не слушается, а двигатель ревёт без толку. За мужественным обликом — разбитое сердце водителя.
Выглядит как маленький кроссовер мечты: клиренс, запаска на двери, стильный силуэт. Но ход у него жёсткий, коробка задумывается, а шумоизоляция отсутствует как класс.
Молниеносно ворвалась на рынок благодаря дизайну "купе-кроссовера". Но внутри — бюджетный Logan, в поворотах кренится, управляется средне. Покупаешь взглядом — ругаешься рулём.
Футуристичный, дерзкий, модный. Но ездовой комфорт страдает: подвеска отскакивает от каждой кочки, вибрации пробираются до спины. Он для глаз, не для позвоночника.
Французский шик и футуризм в каждой линии. Внутри — минимализм, а на ходу — уныние. Жёсткий, неинформативный, требует привыкания к каждому элементу управления.
Не каждая красивая машина окажется хорошей в повседневной езде. Иногда лучше немного проиграть в дизайне, но выиграть в комфорте и управляемости.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Россия может нанести удар по заводу Taurus в Германии, если по её территории ударят немецкими ракетами. Аналитик Коротченко назвал возможное оружие и последствия.