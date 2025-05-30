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8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами

2:43
Авто

Иногда достаточно одного взгляда на авто, чтобы влюбиться. Агрессивная решётка радиатора, стильные фары, стремительные линии кузова — всё кричит: "Бери меня!" Но за рулём оказывается, что это не автомобиль, а настоящая телега — трясёт, шумит, не рулится и вообще разочаровывает. Вот 8 таких красавцев, которые предают своего владельца на первой же яме.

Сломанный автомобиль
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сломанный автомобиль

1. Lifan X60

С виду — приличный кроссовер с намёком на премиум. Но стоит завестись, как всё становится ясно: ватный руль, неуверенная подвеска и слабый мотор. Даже по городу ехать неприятно, не говоря уже о трассе.

2. Chery Tiggo первого поколения

Масса хрома, "внедорожный” обвес и высокие колёса. Но за этим фасадом — вечно гремящий пластик, валкая подвеска и странная эргономика. Внешне уверенный, а по факту — сплошная неуверенность.

3. Chevrolet Aveo в кузове седан

На фото — компактный и стильный "городской боец”. В реальности — сидишь, как на табуретке, сцепление гуляет, шумоизоляции нет. На трассе гудит, как пылесос.

4. Great Wall Hover H3

Брутальный, высокий, почти как Prado. Только вот подвеска живёт своей жизнью, руль не слушается, а двигатель ревёт без толку. За мужественным обликом — разбитое сердце водителя.

5. Ford EcoSport

Выглядит как маленький кроссовер мечты: клиренс, запаска на двери, стильный силуэт. Но ход у него жёсткий, коробка задумывается, а шумоизоляция отсутствует как класс.

6. Renault Arkana

Молниеносно ворвалась на рынок благодаря дизайну "купе-кроссовера". Но внутри — бюджетный Logan, в поворотах кренится, управляется средне. Покупаешь взглядом — ругаешься рулём.

7. Kia Soul первого поколения

Футуристичный, дерзкий, модный. Но ездовой комфорт страдает: подвеска отскакивает от каждой кочки, вибрации пробираются до спины. Он для глаз, не для позвоночника.

8. Peugeot 308 (второе поколение)

Французский шик и футуризм в каждой линии. Внутри — минимализм, а на ходу — уныние. Жёсткий, неинформативный, требует привыкания к каждому элементу управления.

Не каждая красивая машина окажется хорошей в повседневной езде. Иногда лучше немного проиграть в дизайне, но выиграть в комфорте и управляемости.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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