На трассе — герой, на просёлке — беда: резина, которая ломает не подвеску, а планы

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Ты выехал на природу, а вернулся — на эвакуаторе. Почему? Часто виноваты вовсе не подвеска, не двигатель и не водитель, а то, что между машиной и дорогой — шины. Некоторые покрышки просто не приспособлены для плохого асфальта, гравия, колеи и особенно грязи. Вот рейтинг тех, кто в загородной поездке может серьёзно подставить.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Эвакуатор

1. Бюджетные шины с индексом «H»

Индекс «H» означает ограничение по скорости до 210 км/ч, но такие шины, как правило, сделаны из более мягкой резины, которая быстро стирается на неровной поверхности. На трассе — ещё ничего, но по щебню или просёлку — прощай протектор.

2. Летняя резина с жёстким составом

Дёшево — не значит надёжно. Жёсткие бюджетные шины хуже сцепляются с мокрой травой, пылью и песком. А при резком торможении по грунтовке они превращают машину в санки. На городских улицах — сойдут, но вне асфальта не спасут.

3. Низкопрофильная спортивная резина

Выглядит стильно, на трассе держит дорогу отлично — но ровно до тех пор, пока ты не съехал на загородную тропу. Такой профиль легко пробивается, боковины слабо защищены, а амортизация почти нулевая. Один острый камень — и прощай колесо.

4. Всесезонные “универсалы” низкого класса

Надпись "all season" не делает шину хорошей. Особенно если речь о ноунейм-продукции с азиатского рынка. В грязи такие покрышки буксуют даже под кроссовером, а на мокром гравии теряют сцепление моментально.

5. Изношенные “зимние” шины летом

Многие хранят зимние шины, пока у них «ещё есть шипы». Но летом они становятся неуправляемыми на пыльной дороге. Из-за мягкой основы и утерянных шипов они теряют устойчивость даже на сухом покрытии.

6. Шины с восстановленным протектором

Да, это дешёво. Да, формально — "как новые". Но на практике при сильном нагреве восстановленный слой может начать отслаиваться, особенно при длительной загородной езде. Риск — не только остаться без шины, но и потерять контроль на скорости.

Если ты планируешь выезжать за город хотя бы раз в месяц, стоит выбирать шины с крепкой боковиной, выраженным протектором и хорошими отзывами от водителей. А от вышеописанных категорий — лучше держаться подальше.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска.

