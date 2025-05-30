Не толщиномером единым: следы на колёсах, которые говорят, что от машины лучше держаться подальше

Когда дело доходит до покупки подержанного авто, многие бросаются в автосервис на полную диагностику. Да, это надёжно, но и дорого. А ведь есть способ узнать о машине не меньше — достаточно взглянуть на шины. Да-да, обычные покрышки могут выдать гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

Фото: Wikipedia by Stiopa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Колесо автомобиля

Износ только на одной оси? Задумайся

Если протектор стёрся только на передней или только на задней оси, скорее всего, предыдущий владелец обожал стартовать с пробуксовкой и тормозить в пол. Такой стиль вождения — это ускоренный износ не только резины, но и всей подвески, сцепления и тормозов.

В таких случаях бывает, что продавец просто меняет местами изношенные и запасные шины, чтобы "замаскировать" проблему. Но это обманчивый трюк. Смотри внимательнее — асимметричный износ резины часто сигнализирует о скрытом агрессивном прошлом авто.

Съедает край? Возможно, после ДТП

Шины могут рассказать и о более серьёзных вещах — например, о прошлом ДТП. Особенно опасны удары по заднему крылу или стойке: они могут нарушить геометрию кузова. Тогда углы установки колёс уже не в норме, и шины начинают изнашиваться с внутренней стороны.

Обрати внимание на наклон задних колёс: если они чуть "косолапят" или трутся одним краем — скорее всего, балка повреждена. И даже если машину "вытянули" на станке, такое вмешательство оставляет следы.

Волны и вибрации: колёса тоже умеют говорить

Если ты заметил волнообразный износ на шинах, знай — это уже не просто косметика. Такая "волна" появляется из-за вибраций на скорости. Причина — в кривых дисках, плохо отбалансированных колёсах или даже повреждённой ступице.

Если продолжать ездить на машине с такой проблемой, можно попрощаться с подвеской, тормозами и трансмиссией — они будут изнашиваться в ускоренном режиме.

Возраст и состояние — проверяй цифры

Срок службы шины — это не только километраж, но и возраст. Посмотри на боковину покрышки: в овальной рамке четыре цифры. Первые две — неделя, вторые — год выпуска. Если шинам меньше двух лет, а они уже изношены и кособоки — машину явно не жалели. Стоит ли тебе продолжать?

Уточнения

Толщиномер — измерительный прибор, позволяющий с высокой точностью измерить толщину материала или слоя покрытия материала (такого как краска, лак, грунт, шпаклёвка, ржавчина, толщину основной стенки металла, пластмасс, стекла, а также других неметаллических соединений, покрывающих металл).

