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Цены на авто рвут крышу — инфляция в США растет, и виноваты вовсе не банки

2:16
Авто

Инфляция в США продолжает беспокоить потребителей, и теперь у нее, похоже, появилось новое лицо — лицо продавца в автосалоне. Исследование Бюро трудовой статистики США утверждает: жадность автодилеров внесла ощутимый вклад в рост цен по всей стране.

Парковка
Фото: commons.wikimedia.org by Dean Hochman from Overland Park, Kansas, U.S., https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Парковка

Когда из-за пандемии и сбоев в поставках на рынке новых автомобилей возник острый дефицит, дилеры, как говорится, не растерялись. Они начали накидывать на машины по 30-50% сверх рекомендованной производителем цены. И хотя это решение было "вроде как логичным" для бизнеса, оно стало катализатором для ускорения инфляции.

От чего выросли цены

Издание Wall Street Journal уточняет: только прибыль дилеров могла добавить от 0,3 до 0,7 процентных пункта к общему 15-процентному росту индекса потребительских цен. Иными словами — разница между тем, сколько платят автосалоны за автомобили, и тем, по каким ценам они их продают, за последние годы превратилась в настоящую пропасть.

Началась цепная реакция

"Проблемы с поставками" — универсальное объяснение всего с 2020 года, и в автоиндустрии оно тоже сыграло свою роль. Но на фоне повышенного спроса, особенно среди тех, кто не мог ждать "лучших времен", эта нехватка машин превратилась в выгодную возможность для трейдеров и дилеров.

Потребители, не потянувшие цену на новый автомобиль, начали искать альтернативу среди подержанных машин. В результате и на вторичке цены взлетели. А когда дорожает один сектор — за ним подтягиваются и остальные.

Но дилеры не согласны

Впрочем, Национальная ассоциация автомобильных дилеров США отреагировала резко:

"Это абсурд. Следуя этой логике, любого частного продавца, который выставил машину чуть дороже, можно обвинить в инфляции", — реагируют члены Национальной ассоциации автомобильных дилеров США.

Свою точку зрения они объясняют тем, что просто следовали рыночной конъюнктуре: спрос есть — цена растет.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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