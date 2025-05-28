ТОП-5 самых странных советских автомобилей

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Советский автопром был как квест: ты никогда не знаешь, чем всё закончится — шедевром, посмешищем или чем-то третьим с вечно текущим карбюратором.

Фото: commons.wikimedia.org by LIght Dim, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Запорожец

Машины проектировались с душой, но не всегда с логикой. Сегодня — пятёрка самых странных, нелепых и чудных представителей СССР на колёсах.

Спойлер: "такое только у нас!"

1. ЗАЗ-968 "Запорожец"

Номинация: "Порше для бедных". Заднемоторный. Воздушное охлаждение. Вибрации как у стиральной машины с кирпичом.

В народе его звали "ушастым" — за милые жабры воздухозаборников. Зато его можно было ремонтировать на глаз — буквально: просто смотри, где течёт.

2. МАФ-500 (микроавтобус на базе "Запорожца") — опытный

Номинация: "Минивэн, который не случился". Попытка сделать минибус на базе ЗАЗ-965. Да-да, на моторе мощностью 27 л. с.

Смотрелся как табуретка с дверями, ехал, как сон улитки.

Ушёл в никуда, оставив после себя лишь легенду и пару фото для выставок "Что это было?".

3. НАРА (Народный Автомобиль Рабочего Авиазавода)

Номинация: "Инженеры отдыхают". В 1987 году советские авиастроители решили: "А давайте соберём тачку!".

Получился жуткий гибрид мопеда, ящика и прицепа. Сделали 1 штуку. Трезвые — больше не повторяли.

4. БелАЗ-540 с кабиной без дверей (опытный)

Номинация: "Сквозняк — лучшее кондиционирование". Да-да, существовала версия БелАЗа, где вход был только сзади, через лестницу.

Инженеры считали, что водитель должен быть на свежем воздухе… даже на карьере. Как оказалось, свежий воздух на скорости 40 км/ч — это боль.

5. "ЛуАЗ-967" — санитарный транспортёр

Номинация: "Стелс по-полной". Машина, которая выглядела как недособранный джип из "Лего".

Не имела крыши, дверей и гордости. Её задача — вытаскивать раненых с поля боя. Сама она выглядела раненой уже с завода.

Советские машины были не просто транспортом — они были философией. Иногда — философией абсурда, но зато своей, родной, с бензиновым запахом и проводами, которые всегда нужно чем-нибудь примотать.

Эти странные экземпляры — памятник смелости, изобретательности и, возможно, небольшой производственной панике.