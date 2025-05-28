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ГАЗ-66 vs ЗИЛ-131: кто был лучшим в советской грязи?

3:27
Авто

Сравнение проходимости ГАЗ-66 и ЗИЛ-131 в грязи — вопрос не однозначный, и ответ зависит от конкретных условий.

ЗИЛ-131 Автомобиль-мастерская
Фото: commons.wikimedia.org by Georg Pik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ЗИЛ-131 Автомобиль-мастерская

Оба автомобиля обладают отличными внедорожными качествами, но имеют свои сильные и слабые стороны. Итак, давайте сравним их.

ГАЗ-66 "Шишига"

Преимущества в грязи:

  • Меньший вес: ГАЗ-66 значительно легче ЗИЛ-131, что дает ему преимущество на слабом грунте и в грязи, где меньшее давление на поверхность снижает вероятность увязания.
  • Высокая манёвренность: Короткая база и меньшие габариты делают ГАЗ-66 более манёвренным на узких и извилистых участках бездорожья.
  • Отличная геометрическая проходимость: Высокий дорожный просвет и короткие свесы позволяют ему преодолевать крутые подъёмы, спуски и препятствия.
  • Блокировки дифференциалов: Наличие блокировок дифференциалов повышает проходимость на скользких участках.

Недостатки в грязи:

  • Меньшая грузоподъемность: Меньшая грузоподъемность может быть минусом при необходимости перевозки тяжёлых грузов по бездорожью.
  • Бензиновый двигатель: Бензиновый двигатель может быть более капризным в условиях высокой влажности и грязи по сравнению с дизельным.

ЗИЛ-131

Преимущества в грязи:

  • Колесная формула 6x6: Наличие шести ведущих колес обеспечивает лучшее сцепление с дорогой, особенно на рыхлом грунте и в глубокой грязи.
  • Большая грузоподъёмность: ЗИЛ-131 способен перевозить значительно больший вес по бездорожью.
  • Мощный двигатель: Мощный двигатель обеспечивает лучшую тягу в тяжёлых условиях.
  • Наличие централизованной системы подкачки шин: Позволяет регулировать давление в шинах для лучшей адаптации к различным типам бездорожья.

Недостатки в грязи:

  • Больший вес: Больший вес увеличивает давление на поверхность и повышает риск увязания в слабом грунте.
  • Меньшая манёвренность: Большая длина и колёсная база снижают манёвренность на узких участках.
  • Худшая геометрическая проходимость: Большие свесы могут ограничивать проходимость на крутых склонах и препятствиях.
  • Высокий расход топлива: Особенно заметен при движении по тяжёлому бездорожью.

В целом, ГАЗ-66 часто считается более проходимым в условиях легкого и среднего бездорожья, особенно там, где важны манёвренность и низкое давление на грунт. Его меньший вес и отличная геометрическая проходимость дают ему преимущество.

ЗИЛ-131 лучше справляется в условиях тяжёлого бездорожья, глубокой грязи и при необходимости перевозки тяжелых грузов, благодаря своей колёсной формуле 6x6 и мощному двигателю.

Выбор между ГАЗ-66 и ЗИЛ-131 для езды по грязи будет зависеть от конкретных условий местности, характера груза и опыта водителя. В некоторых случаях, более легкий и манёвренный ГАЗ-66 покажет лучшие результаты, а в других — мощный и тяговитый ЗИЛ-131 с шестью ведущими колёсами.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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