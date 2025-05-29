Он быстрее Tesla и дороже Ferrari: Lucid Air Sapphire пришёл в Европу и собирается изменить рынок электромобилей

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Tesla Model S Plaid больше не единственный электрический монстр на дорогах Европы. В Германию официально прибыл Lucid Air Sapphire - электрический седан мощностью 1251 л. с., созданный, чтобы соревноваться не только с творением Илона Маска, но и с гиперкарами, стоящими на пьедестале автомобильной мечты.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lucid Air Sapphire

Этот электромобилю мало быть быстрым — он заявляет о себе как о новом эталоне в премиум-сегменте. Его цена составляет 250 000 евро, оформить заказ можно уже сейчас — онлайн или в фирменных студиях Lucid Studio. Первые машины начнут доставлять клиентам в третьем квартале 2025 года.

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Силовая установка включает три электродвигателя, обеспечивающие суммарную мощность в 1251 лошадиную силу и 1940 Н·м крутящего момента. Два мотора размещены на задней оси, формируя усовершенствованную систему активного распределения тяги. Это позволяет не просто быстрее разгоняться — а уверенно держаться в поворотах, где большинство электрокаров теряют контроль.

Разгон до 100 км/ч занимает ровно 2 секунды - и это быстрее, чем у Model S Plaid. А максимальная скорость 330 км/ч позволяет Sapphire смело соперничать с элитными гиперкарами. Запас хода — до 694 км по WLTP, что впечатляет при среднем расходе 19,1 кВт⋅ч/100 км. В основе — 900-вольтовая архитектура с аккумулятором емкостью 112 кВт⋅ч и сверхбыстрой зарядкой.

Не просто люкс — а спорт в квадрате

Lucid Air Sapphire легко узнать по эффектному цвету Sapphire Blue Metallic, деталям из углеродного волокна, а также агрессивному пакету Stealth Look. Диски — 20 дюймов спереди и 21 дюйм сзади, обуты в шины Michelin Pilot Sport 4S. Те, кто хочет поиграть по-крупному на треке, могут выбрать опциональные Pirelli P Zero Trofeo RS - они созданы для безумной езды по гоночным трассам.

Интерьер: когда "спортивно" и "роскошно" говорят на одном языке

Салон Lucid не просто стильный, он продуман до мелочей: спортивные кресла оснащены подогревом, вентиляцией и массажем. Главный дисплей — изогнутый 34-дюймовый экран, разработанный специально для этой версии.

Водителю доступны четыре режима езды: Smooth, Swift, Sapphire и Track. Последний делится на Dragstrip, Hot Lap и Endurance — под любой уровень адреналина. Вдобавок в стандартную комплектацию включены карбон-керамические тормоза и продвинутый комплекс помощи водителю DreamDrive Pro.

Уточнения

Lucid Air — современный электромобиль-седан, выпускаемый компанией Lucid с 2021 года.

