Кредит не спасёт: спрос на авто в России может исчезнуть

Дефицит доступных машин, стремительный рост цен и затухающий потребительский интерес — автомобильный рынок России будто попал в ловушку без выхода. Новая реальность: 2,5 млн рублей за простой Jolion без полного привода — и это считается "начальным уровнем".
О доступных авто до 800 тысяч рублей теперь вспоминают с ностальгией. Даже Granta в "голой" комплектации — редкость. А как только добавляется хоть малейший комфорт, цена мгновенно переползает за планку. "Нива"? Готовьте минимум миллион.
Китайские кроссоверы, некогда воспринимавшиеся как альтернатива, теперь уверенно занимают нишу в 2-3 миллиона. И спрос пока держится. Но ощущение устойчивости — иллюзорно. Часто менеджеры, вчера отказывавшие из-за нехватки машин, уже сегодня сами звонят, предлагая "горячие" варианты со скидками. Это тревожный сигнал: рынок на пределе.
Сегодня авто покупают в кредит на 5-10 лет. Но ресурсы у населения ограничены. Рано или поздно воронка платежей сожрёт оставшийся спрос — и рынок обрушится окончательно.
На фоне падения первичного рынка кажется, что "вторичка" спасёт. Но и тут зреет проблема: со временем она тоже опустеет, ведь именно новые авто пополняют рынок подержанных. Сейчас же машины с пробегом в 200 тысяч просят по цене новых трёхлетней давности.
Доходы населения не растут - кредиты стали неподъёмными.
Нет конкуренции - на рынке остались Lada и "китайцы", которые диктуют условия.
Цены растут - из-за логистики, девальвации, удорожания производства.
Производства сокращаются, а импорт пока не справляется с дефицитом.
Рынок схлопнется - новых покупателей станет меньше.
Вторичка подорожает - и при этом опустеет.
Автопарк стареет - машин меньше, запчастей тоже.
Есть, но он непростой:
Увеличить собственное производство и насытить рынок реальными "бюджетниками".
Запустить доступные программы автокредитования.
Расширить импорт недорогих китайских моделей без заградительных барьеров.
Пока же автомобиль снова превращается в символ статуса. И вопрос — не в том, когда начнётся падение, а в том, когда оно закончится.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός - сам и лат. mobilis - подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Черный больше не в моде. Один неожиданный оттенок занял его место и уже диктует правила на подиумах и в гардеробах — вы точно не ожидали такого.