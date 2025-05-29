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Кредит не спасёт: спрос на авто в России может исчезнуть

2:35
Авто

Дефицит доступных машин, стремительный рост цен и затухающий потребительский интерес — автомобильный рынок России будто попал в ловушку без выхода. Новая реальность: 2,5 млн рублей за простой Jolion без полного привода — и это считается "начальным уровнем".

Haval Jolion
Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Haval Jolion

О доступных авто до 800 тысяч рублей теперь вспоминают с ностальгией. Даже Granta в "голой" комплектации — редкость. А как только добавляется хоть малейший комфорт, цена мгновенно переползает за планку. "Нива"? Готовьте минимум миллион.

Китайские кроссоверы, некогда воспринимавшиеся как альтернатива, теперь уверенно занимают нишу в 2-3 миллиона. И спрос пока держится. Но ощущение устойчивости — иллюзорно. Часто менеджеры, вчера отказывавшие из-за нехватки машин, уже сегодня сами звонят, предлагая "горячие" варианты со скидками. Это тревожный сигнал: рынок на пределе.

Спрос: пузырь, готовый лопнуть

Сегодня авто покупают в кредит на 5-10 лет. Но ресурсы у населения ограничены. Рано или поздно воронка платежей сожрёт оставшийся спрос — и рынок обрушится окончательно.

А как же вторичка

На фоне падения первичного рынка кажется, что "вторичка" спасёт. Но и тут зреет проблема: со временем она тоже опустеет, ведь именно новые авто пополняют рынок подержанных. Сейчас же машины с пробегом в 200 тысяч просят по цене новых трёхлетней давности.

Почему всё так плохо

  • Доходы населения не растут - кредиты стали неподъёмными.

  • Нет конкуренции - на рынке остались Lada и "китайцы", которые диктуют условия.

  • Цены растут - из-за логистики, девальвации, удорожания производства.

  • Производства сокращаются, а импорт пока не справляется с дефицитом.

Что будет дальше

  1. Рынок схлопнется - новых покупателей станет меньше.

  2. Вторичка подорожает - и при этом опустеет.

  3. Автопарк стареет - машин меньше, запчастей тоже.

Есть ли выход

Есть, но он непростой:

  • Увеличить собственное производство и насытить рынок реальными "бюджетниками".

  • Запустить доступные программы автокредитования.

  • Расширить импорт недорогих китайских моделей без заградительных барьеров.

Пока же автомобиль снова превращается в символ статуса. И вопрос — не в том, когда начнётся падение, а в том, когда оно закончится.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός - сам и лат. mobilis - подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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