Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом

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Продажи LADA с начала года ощутимо просели — март принёс волжскому заводу падение на внушительные 33% по сравнению с прошлым годом. В первой тройке, как и прежде, Granta, Vesta и Niva, но не всё так просто.

Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lada Vesta SW

Больше всего удивляет Vesta: вроде бы вторая по продажам, но динамика нулевая. Даже на фоне общего февральского роста у бренда, она — в минусе. Особенно плохо дела идут у версии с вариатором — судя по всему, доверие к нему подорвали обзоры, где он оказался "не в духе".

Скидки на такие машины есть, но только на них. Остальные версии завод не торопится уценять, будто устраивает даже такая вялая динамика. Склады заполняются, новостей по модели немного, и кажется, что вся надежда теперь на Lada Iskra, которая вот-вот должна появиться у дилеров.

Тройка причин обвала

В АвтоВАЗе считают, что виноваты не только они. Причины — вполне рыночные, и вот основные из них:

Высокая ключевая ставка

Удорожание кредитов больнее всего ударило по покупателям LADA. Когда ежемесячный платёж удваивается, спрос рушится. Жёсткие требования банков

Многим теперь просто не дают кредит. Особенно в условиях, когда платеж по нему увеличился вдвое. Китайские иномарки по старым ценам

Склады дилеров забиты машинами из КНР, завезёнными ещё до подорожания пошлин. Они стоят дешевле, и на них легко дают скидку в 300-500 тысяч. С LADA такого не получится.

Цены растут, продажи падают

Пожалуй, самый парадоксальный результат — у Largus. Машина когда-то была универсальной, но теперь её вытеснили обе "Нивы". Всё из-за цены: она буквально удвоилась после возвращения модели на конвейер.

На этом фоне даже успешная Granta выглядит уязвимо. Если процентная ставка не изменится, и китайский демпинг продолжится, перспективы АвтоВАЗа останутся туманными. А всё внимание сместится к новинке — Lada Iskra.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

