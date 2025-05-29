Один саморез и пара рычагов: что пошло не так у свежей LADA Niva Sport

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Спортивная версия "Нивы" едва успела выйти на рынок, как оказалась в центре внимания: на двух внедорожниках нашли проблему с задней подвеской — рычаги были деформированы. На фоне ажиотажа вокруг новинки "АвтоВАЗ" быстро отреагировал: дефект признан единичным, неисправные элементы уже заменили.

Фото: За рулем is licensed under Free More info Lada Niva Sport

По словам Сергея Ильинского, пресс-секретаря компании, все машины на складах прошли проверку, и подобные повреждения больше не выявлялись. Проблему, как уточнил он, не стоит списывать только на завод — однажды в одной из машин саморез оказался в топливопроводе из-за ошибки мастера дилерского центра, который устанавливал антикор.

Чтобы исключить повторы, компания провела дополнительное обучение сотрудников сервисов. Более того, представители LADA Sport лично встретятся с автоэнтузиастами и блогерами — проведут откровенный "разбор полетов".

Тем временем продажи модели стартовали 5 апреля — пока только у двух официальных дилеров: в Тольятти и Санкт-Петербурге. Цена — от 1 699 000 рублей.

Что изменилось в LADA Niva Sport

По сравнению с классической Niva Legend, спортивная версия — почти новый автомобиль. В ней около 140 доработок:

мотор от Granta Sport (1.6, 122 л. с., 16 клапанов);

разгон до 100 км/ч — 11,8 секунды;

максималка — 162 км/ч;

усиленные тормоза (диски по кругу);

спортивные амортизаторы;

переработанная задняя подвеска;

увеличенный клиренс — 220 мм.

Комплектация тоже на уровне: кондиционер, обогрев сидений, зеркала с электроприводом, рейлинги, фары дальнего света и воздухозаборник на капоте — для лучшей вентиляции.

Уточнения

«Ни́ва» (код кузова ВАЗ-2121 для трёхдверной модели и ВАЗ-2131 для пятидверной, в разное время также выпускалась под названиями Lada Niva, LADA 4x4 и LADA Niva Legend) — советский и российский автомобиль повышенной проходимости — внедорожник малого класса с несущим кузовом и постоянным полным приводом.

