Работа против закона: гаджет на лобовом может стоить больше, чем вы зарабатываете

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Можно ли держать планшет на торпедо, если он — ваш главный рабочий инструмент? С этим вопросом к журналистам обратилась Валентина из Москвы. Она работает в такси и крепит гаджет рядом с приборной панелью для приёма заказов и навигации. Несколько раз инспекторы ГАИ требовали его убрать, ссылаясь на нарушение. Что по этому поводу говорит закон? Об этом сообщает издание "За рулём".

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Что не так с планшетом на торпедо

Ответ оказался однозначным: требование инспектора убрать планшет — законно.

Как пояснил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Черников, пункт 7.3 "Основных положений по допуску ТС к эксплуатации" запрещает установку любых предметов, ухудшающих обзор с водительского места. Даже если это устройство необходимо для работы.

Чем это грозит

Если планшет мешает обзору, инспектор ГАИ вправе потребовать его убрать. Отказ может повлечь предупреждение или штраф в 500 рублей (ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ). Нарушение считается административным, а значит, будет зафиксировано.

Как использовать планшет правильно

Чтобы избежать неприятностей, установите гаджет ниже уровня глаз — например, на центральной консоли. Следите за тем, чтобы экран не закрывал обзор дороги, не мешал обзору боковых зеркал и не отвлекал во время движения.

Такое расположение сохранит комфорт в работе и исключит повод для претензий со стороны ГАИ.

Уточнения

Га́джет (англ. gadget — приспособление, переносное устройство, также может называться — девайс) — небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни.



Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

