Икарус vs ЛАЗ: битва автобусов в советском городском транспорте

В городах СССР миллионы людей ежедневно передвигались на автобусах.
И хотя моделей было много, особенно запомнились две: венгерский "Икарус" и советский ЛАЗ. Один — импортный комфорт, другой — надёжная "рабочая лошадка". Кто из них был настоящим героем улиц?
Икарус — звезда соцлагеря
Производился в Венгрии и поставлялся в СССР с 1970-х годов. Просторный салон, мягкая подвеска, большие окна — выглядел "по-западному". Был любим пассажирами за внешний вид и удобство.
Минусы:
ЛАЗ — стальной труженик Союза
Выпускался во Львове с середины 50-х. Простой, выносливый, легко ремонтировался на месте. Любим водителями за надёжность и крепкую конструкцию.
Минусы:
Итог
Пассажиры чаще тянулись к Икарусу — просторнее, мягче, красивее. Водители и механики хвалили ЛАЗ — ломался редко, ремонт прост.
Каждый из них стал символом своего подхода: "Икарус" — комфорт, но капризный. "ЛАЗ" — грубый, но выносливый.
Оба автобуса остались в памяти как часть той самой советской уличной жизни — с гулом мотора, перегаром солярки и звоном мелочи в кармане кондуктора.
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