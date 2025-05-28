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Икарус vs ЛАЗ: битва автобусов в советском городском транспорте

1:38
Авто

В городах СССР миллионы людей ежедневно передвигались на автобусах.

Икарус-280 в Ельце
Фото: commons.wikimedia.org by Шалин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Икарус-280 в Ельце

И хотя моделей было много, особенно запомнились две: венгерский "Икарус" и советский ЛАЗ. Один — импортный комфорт, другой — надёжная "рабочая лошадка". Кто из них был настоящим героем улиц?

Икарус — звезда соцлагеря

Производился в Венгрии и поставлялся в СССР с 1970-х годов. Просторный салон, мягкая подвеска, большие окна — выглядел "по-западному". Был любим пассажирами за внешний вид и удобство.

Минусы:

  • Плохо переносил русскую зиму, отопление не справлялось.
  • Быстро ржавел.
  • Запчасти — только из-за границы, ждать долго.

ЛАЗ — стальной труженик Союза

Выпускался во Львове с середины 50-х. Простой, выносливый, легко ремонтировался на месте. Любим водителями за надёжность и крепкую конструкцию.

Минусы:

  • Гремел, трясся, плохо вентилировался.
  • Летом — баня, зимой — морозилка.
  • Дизайн быстро устарел.

Итог

Пассажиры чаще тянулись к Икарусу — просторнее, мягче, красивее. Водители и механики хвалили ЛАЗ — ломался редко, ремонт прост.

Каждый из них стал символом своего подхода: "Икарус" — комфорт, но капризный. "ЛАЗ" — грубый, но выносливый.

Оба автобуса остались в памяти как часть той самой советской уличной жизни — с гулом мотора, перегаром солярки и звоном мелочи в кармане кондуктора.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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