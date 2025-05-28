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Колесят по планете. В каких странах ещё ездят советские грузовики

2:37
Авто

Много ли советских грузовиков дожило до наших дней?

Урал-4320 в Хабаровске
Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Урал-4320 в Хабаровске

И не просто в гаражах коллекционеров, а в реальной работе. А вот где можно встретить "живую классику" на дорогах и стройках по сей день.

Куба

Остров Свободы — музей советского автопрома под открытым небом.

  • ЗИЛ-130 и ЗИЛ-131 — переделаны под пассажирские маршрутки, грузовики и даже "дом на колёсах".
  • КАМАЗы и МАЗы активно используются в сельском хозяйстве и на стройках.
  • КрАЗ-255Б — тянет прицепы с сахарным тростником.

Лаос

Тут до сих пор служат ЗИЛ-131 в армии и гражданской инфраструктуре. Многие переоборудованы под лесовозы или мобильные мастерские. Запчастей нет — зато есть советская прочность и лаосская изобретательность.

Вьетнам

МАЗы, ЗИЛы и КАМАЗы до сих пор колесят в отдалённых регионах. Особенно популярен МАЗ-500 — как карьерный самосвал. В армии — Урал-375 и Урал-4320, правда, в жутком состоянии.

Египет и Сирия

На базарах Каира и среди развалин в Сирии можно встретить ЗИЛы и КАМАЗы. Многие из них — переделаны: новый двигатель, китайская кабина, но советская ходовая. Некоторые ЗИЛы используются как бензовозы (!) с полувековым стажем.

Ангола и Мозамбик

В сельской местности активно эксплуатируются КАМАЗ-5320, МАЗ-500, КрАЗ-256. Восстановление идёт силами местных мастерских — точильный камень, сварка и молитвы.

Россия, Казахстан и СНГ

На севере России ещё можно увидеть КРАЗы на лесозаготовке и ЗИЛы в коммунальных службах. В Казахстане и Киргизии ЗИЛ-130 до сих пор работает на стройках. Урал-4320 — любимец фермеров, особенно с дизелем от ЯМЗ.

Парадоксально, но факт: советская техника выживает не благодаря, а вопреки. Запчастей нет, топливо дорогое, но пока есть кувалда, сварочник и желание — ЗИЛ не сдастся.

Советские грузовики — это, пожалуй, одни из самых живучих машин на планете. Не из-за технологий, а из-за гениальной инженерной простоты. Там, где у современных машин выходит из строя электроника — советский ЗИЛ просто чихает и едет дальше.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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