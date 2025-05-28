Рынок LCV на грани: падение может достичь 20% уже в этом году

Сегмент легких коммерческих автомобилей (LCV) в России переживает непростые времена. По словам главы агентства "Автостат" Сергея Целикова, если ситуация в экономике не улучшится, продажи по итогам 2025 года могут сократиться на 20% по сравнению с прошлым годом.
На конференции Comvex в Москве Целиков представил три возможных сценария:
Оптимистичный: рынок удержится на уровне 2024 года — около 112 тыс. авто.
Реалистичный: падение на 10%, продажи снизятся до 100,8 тыс. единиц.
Пессимистичный: снижение на 20%, итог — 89,6 тыс. автомобилей.
По текущим данным, рынок движется именно по третьему, наиболее неблагоприятному варианту.
В апреле 2025 года продано 8059 LCV, что на 14% меньше, чем в апреле 2024 года.
За первые четыре месяца года продано 27,1 тыс. единиц, что на 16% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.
Ранее в доковидные годы в России стабильно продавалось чуть больше 100 тыс. LCV в год. Пандемия дала рынку временный рост — из-за всплеска онлайн-торговли. Но уже в 2022 году сегмент рухнул почти наполовину — минус 48%. Восстановление с тех пор идёт медленно и неровно, сообщает Известия.
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