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Рынок LCV на грани: падение может достичь 20% уже в этом году

2:02
Авто

Сегмент легких коммерческих автомобилей (LCV) в России переживает непростые времена. По словам главы агентства "Автостат" Сергея Целикова, если ситуация в экономике не улучшится, продажи по итогам 2025 года могут сократиться на 20% по сравнению с прошлым годом.

Chery Arrizo 8
Фото: Own work by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Chery Arrizo 8

Три сценария — и все с осторожностью

На конференции Comvex в Москве Целиков представил три возможных сценария:

  • Оптимистичный: рынок удержится на уровне 2024 года — около 112 тыс. авто.

  • Реалистичный: падение на 10%, продажи снизятся до 100,8 тыс. единиц.

  • Пессимистичный: снижение на 20%, итог — 89,6 тыс. автомобилей.

По текущим данным, рынок движется именно по третьему, наиболее неблагоприятному варианту.

Продажи уже в минусе

В апреле 2025 года продано 8059 LCV, что на 14% меньше, чем в апреле 2024 года.
За первые четыре месяца года продано 27,1 тыс. единиц, что на 16% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее в доковидные годы в России стабильно продавалось чуть больше 100 тыс. LCV в год. Пандемия дала рынку временный рост — из-за всплеска онлайн-торговли. Но уже в 2022 году сегмент рухнул почти наполовину — минус 48%. Восстановление с тех пор идёт медленно и неровно, сообщает Известия.

Почему LCV страдают больше

Коммерческая техника чувствительна к макроэкономике: от доступности кредитов до динамики малого бизнеса. В отличие от легковых автомобилей, здесь всё зависит от инвестиций в доставку, логистику и торговлю. Как только бизнес "затягивает пояса" — падение не заставляет себя ждать.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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