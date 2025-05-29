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В Челябинской области резко упали автокредиты — вот что это значит

2:03
Авто

В Челябинской области средний автокредит за год уменьшился на ощутимые 9,7% — с 1,34 до 1,21 миллиона рублей. Это чуть ниже общероссийского показателя, который упал на 9,2%. Судя по статистике, россияне всё чаще берут кредиты не на "премиалки", а на более доступные модели, например, "Москвич 3".

Kia Sportage
Фото: Own work by UltraTech66, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Kia Sportage

Россияне тратят меньше на авто

По данным Национального бюро кредитных историй, в апреле 2025 года средний размер автокредита по стране составил 1,26 миллиона рублей. Год назад он был 1,39 млн ₽. Однако в сравнении с мартом текущего года заметен небольшой рост — +2,8%, сообщает kursdela.biz.

Где падение сильнее

  • Москва — лидер по сумме, но тоже в минусе: 1,72 млн ₽, снижение на 11,8%.

  • Воронежская область — антирекорд: -13,5%, с 1,26 до 1,09 млн ₽.

  • Иркутская область — исключение: единственный регион из топ-30, где кредит вырос — +3,1%.

Челябинская область занимает 14-е место по России по среднему размеру автокредита. Разница с соседними регионами минимальна, но тренд говорит сам за себя: россияне осторожнее берут в долг и реже выбирают дорогие автомобили.

Что это значит

Автомобиль остаётся дорогой покупкой, но кредитные суммы падают. Это может говорить об изменении приоритетов: больше внимания к практичности, экономичности и цене. Люди стали осторожнее подходить к выбору и стараются не перегружать себя долгами — даже в условиях небольшой коррекции рынка.

Уточнения

Автокредит ― разновидность потребительского кредита для приобретения автотранспортных средств, при котором это автотранспортное средство поступает в залог банку. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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