Не упустите момент: эти популярные кроссоверы подешевели в 2025 году

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Пока рынок новых авто в России бурлит от перемен, вторичка стала настоящим полем возможностей. Те самые Toyota RAV4, Hyundai Creta, Volkswagen Tiguan, Kia Sportage и Mazda CX-5, что ещё недавно были мечтой в автосалоне, теперь доступны — и дешевле, чем в начале года.

Фото: Wikipedia by NaBUru38, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Hyundai creta

Куда катится рынок

После ухода многих брендов и роста цен на новые машины, россияне стали активнее присматриваться к подержанным кроссоверам. Причём к тем, которым всего 3-5 лет: у них ещё современное оснащение и достойная надёжность, а цена — уже без салонной наценки.

Китайские авто частично заполнили пробел, но покупатели не спешат брать их без оглядки — пугает и утильсбор, и дорогой кредит, и возможные проблемы с перепродажей. На этом фоне подержанные европейцы, японцы и корейцы выглядят всё привлекательнее, сообщает 110 km. ru

Снижение цен: кто сколько потерял

Toyota RAV4

Популярный кроссовер 2020 года подешевел на 12% — с 3,48 до 3,05 млн ₽. Модели 2022 года просели ещё сильнее — на 13%.

Hyundai Creta

Лидер стабильности. Версии 2022 года снизились лишь на 3% (до 2,29 млн ₽), а 2020-го — на 8%.

Volkswagen Tiguan

Держится уверенно. Снижение — 4% у машин 2020 года и 7% — у 2022-го.

Kia Sportage

Теряет в цене умеренно: -9% у старых машин и -5% у новых.

Mazda CX-5

Интересный поворот: свежие модели дешевеют быстрее старых. 2022 год — минус 9%, 2020-й — минус 6%.

Почему это важно

В первом полугодии 2025 года цены упали на 5-10%. Причины — сезонное насыщение рынка и рост числа предложений. Для покупателей это — момент, когда можно поймать хорошее авто по разумной цене.

Но эксперты предупреждают: надёжность модели — не гарантия безпроблемной покупки. Важно проверять историю машины и её состояние.

Уточнения

Кроссовер (также CUV — Crossover Utility Vehicle или Кроссовер SUV) — автомобиль с повышеным дорожным просветом, на легковой платформе, при этом имеющий отдельные черты, характерные для SUV — в частности, внешний вид, высокую посадку водителя и пассажиров.



