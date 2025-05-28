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Троллейбусные войны: ЗиУ и Skoda — кто возил СССР на токе

1:49
Авто

Если автобус — символ свободы от рельсов, то троллейбус — это компромисс между трамваем и автобусом.

Троллейбус ЗиУ Парк Победы Саратов
Фото: commons.wikimedia.org by ИринаЯ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Троллейбус ЗиУ Парк Победы Саратов

Тихий, электрический, без выбросов, он был настоящим тружеником советских городов. Но даже здесь не обошлось без "конкуренции" — советский ЗиУ и чехословацкая Škoda боролись за провода и маршруты.

Что же выбирали советские города?

ЗиУ-9 — народный троллейбус СССР

Производился в Энгельсе с 1972 года. Прост в производстве и ремонте, почти неубиваем. Выпускался сотнями тысяч — стал стандартом в 90% городов СССР.

Плюсы:

  • Надёжный и выносливый
  • Массовый — детали всегда под рукой
  • Простой в управлении

Минусы:

  • Шумный
  • Скромный салон
  • Устаревший дизайн уже к 80-м

Škoda — гость с комфортом

Поставлялась из Чехословакии, особенно активно с конца 50-х. Более мягкий ход, уютный салон, качественные материалы. Использовалась в Москве, Риге, Таллине, Киеве и других крупных городах.

Плюсы:

  • Комфортнее ЗиУ
  • Тише и плавнее в движении
  • Долговечный кузов

Минусы:

  • Дороже
  • Сложнее в ремонте
  • Меньше запчастей, зависимость от поставок

Итог

ЗиУ был рабочим конём — массовый, шумный, но надёжный. Škoda — премиум-гость: ехал тише, мягче, но требовал заботы.

В результате:

  • Провинция выбирала ЗиУ — проще и дешевле.
  • Крупные города и столицы союзных республик тянулись к Škoda — для имиджа и комфорта.

И те, и другие троллейбусы до сих пор ездят в некоторых городах, напоминая о времени, когда провод над головой был символом стабильности, а не устаревания.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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