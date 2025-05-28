Троллейбусные войны: ЗиУ и Skoda — кто возил СССР на токе

Если автобус — символ свободы от рельсов, то троллейбус — это компромисс между трамваем и автобусом.
Тихий, электрический, без выбросов, он был настоящим тружеником советских городов. Но даже здесь не обошлось без "конкуренции" — советский ЗиУ и чехословацкая Škoda боролись за провода и маршруты.
Что же выбирали советские города?
ЗиУ-9 — народный троллейбус СССР
Производился в Энгельсе с 1972 года. Прост в производстве и ремонте, почти неубиваем. Выпускался сотнями тысяч — стал стандартом в 90% городов СССР.
Плюсы:
Минусы:
Škoda — гость с комфортом
Поставлялась из Чехословакии, особенно активно с конца 50-х. Более мягкий ход, уютный салон, качественные материалы. Использовалась в Москве, Риге, Таллине, Киеве и других крупных городах.
Плюсы:
Минусы:
Итог
ЗиУ был рабочим конём — массовый, шумный, но надёжный. Škoda — премиум-гость: ехал тише, мягче, но требовал заботы.
В результате:
И те, и другие троллейбусы до сих пор ездят в некоторых городах, напоминая о времени, когда провод над головой был символом стабильности, а не устаревания.
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