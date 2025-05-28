Эти авто, когда дизайн и стиль вышли за все рамки и превратились в настоящее искусство на колёсах:
Вот ТОП-5 самых экстравагантных автомобилей всех времён. Для тех, кто любит выделяться и не боится быть в центре внимания.
1. Rolls-Royce Sweptail (2017)
Настоящий эксклюзив: один только кузов сделан вручную под заказ, напоминающий роскошную яхту на колесах. Стоимость — около 13 миллионов долларов. Для тех, кто не просто хочет машину, а движущийся шедевр.
2. Peugeot EX1 Concept (2010)
Футуристический электрокар с открытым корпусом и необычными дверями-бабочками. Настоящий праздник аэродинамики и стиля, который выглядел как машина из будущего.
3. Lamborghini Egoista (2013)
Созданный к 50-летию Lamborghini, этот спорткар — словно машина из космоса. Одноместный кокпит, агрессивный дизайн и столько углов, что кажется, будто машину спроектировали из множества клинков.
4. Mercedes-Benz F 015 Luxury in Motion (2015)
Авто будущего с прозрачными дверями, салоном-лабораторией и функцией автономного вождения. Сесть в него — всё равно что попасть в корабль из научной фантастики.
5. Bugatti La Voiture Noire (2019)
Одна из самых дорогих машин в мире — стоимость около 18 миллионов долларов. Черная как ночь и такая же загадочная, с уникальным дизайном, который кричит: "Я — бог автомобильного мира!"
Экстравагантность — это не просто внешний вид, а целая философия, выраженная в каждой линии, каждом изгибе и каждом миллиметре автомобиля. Эти машины не просто дороги — они произведения искусства, которые раздвигают границы возможного.
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