Ракеты и Метеоры: как СССР хотел покорить реки и моря на подводных крыльях

Когда в СССР заговорили о скорости и инновациях, речь часто шла не только о поездах и автобусах.
Водный транспорт тоже стремился в будущее — с появлением подводных крыльев, которые обещали летать над водой со скоростью ветра. Главными героями стали знаменитые советские "Ракеты" и "Метеоры". Но как они покоряли реки и моря? И что из этого вышло?
"Ракета" — первый прорыв на воде
Появилась в 1957 году — стала символом новой эры скоростных речных перевозок. Создана на базе гидросамолётных технологий, могла развивать до 60-70 км/ч.
Работала на крупных реках и озёрах, связывая города и деревни.
Плюсы:
Минусы:
"Метеор" — эволюция и новый стандарт
Появился в 1970-х, стал массово использоваться на внутренних водных путях. Более крупный и мощный, мог перевозить до 300 пассажиров. Использовал подводные крылья для снижения трения и увеличения скорости.
Плюсы:
Минусы:
"Ракеты" и "Метеоры" — смелый советский взгляд в будущее водного транспорта. Они не заменили суда традиционного типа, но подарили десятилетия быстрой и комфортной связи между городами и регионами.
Хотя сейчас их всё чаще заменяют другие виды транспорта, дух скорости и инноваций живёт в каждом "Метеоре" на наших реках и морях.
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