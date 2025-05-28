Ракеты и Метеоры: как СССР хотел покорить реки и моря на подводных крыльях

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Когда в СССР заговорили о скорости и инновациях, речь часто шла не только о поездах и автобусах.

Фото: commons.wikimedia.org by Артём Светлов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Теплоход Метеор-197

Водный транспорт тоже стремился в будущее — с появлением подводных крыльев, которые обещали летать над водой со скоростью ветра. Главными героями стали знаменитые советские "Ракеты" и "Метеоры". Но как они покоряли реки и моря? И что из этого вышло?

"Ракета" — первый прорыв на воде

Появилась в 1957 году — стала символом новой эры скоростных речных перевозок. Создана на базе гидросамолётных технологий, могла развивать до 60-70 км/ч.

Работала на крупных реках и озёрах, связывая города и деревни.

Плюсы:

Быстрая и манёвренная

Экономичнее кораблей традиционного типа

Комфортнее и тише, чем обычные катера

Минусы:

Низкая устойчивость в шторм

Высокие требования к техническому обслуживанию

Не всегда подходила для широкого использования из-за сложностей эксплуатации

"Метеор" — эволюция и новый стандарт

Появился в 1970-х, стал массово использоваться на внутренних водных путях. Более крупный и мощный, мог перевозить до 300 пассажиров. Использовал подводные крылья для снижения трения и увеличения скорости.

Плюсы:

Высокая скорость (до 100 км/ч)

Комфортный салон и большая вместимость

Способен работать в более тяжёлых погодных условиях

Минусы:

Сложен в ремонте

Требует хороших причалов и специальной инфраструктуры

Дорог в обслуживании

"Ракеты" и "Метеоры" — смелый советский взгляд в будущее водного транспорта. Они не заменили суда традиционного типа, но подарили десятилетия быстрой и комфортной связи между городами и регионами.

Хотя сейчас их всё чаще заменяют другие виды транспорта, дух скорости и инноваций живёт в каждом "Метеоре" на наших реках и морях.