С виду защита, по факту ловушка: что реально делает решётка под капотом

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1:21
Авто

Кажется, мелочь: купил новую машину — и дилер тут же предлагает "обязательную" допопцию — сетку на радиатор. Мол, спасёт от камней, насекомых и вообще "будет как танк". Но не спешите соглашаться.

Lexus ES 350
Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lexus ES 350

Камни да, мошки — нет

Да, сетка способна уберечь радиаторы от мелких камней — особенно если вы часто ездите по гравийке или не всегда держитесь подальше от обочины. Но конструкция радиаторов изначально прочная — и спокойно выдерживает жизнь в городском и трассовом ритме. А вот от насекомых толку мало: ячейки слишком крупные, и мошки с весёлым гудением всё равно пробиваются внутрь.

Когда защита превращается в проблему

Установка сетки — это не просто "решёточка". Производители проектируют кузов и охлаждение с расчётом на идеальную аэродинамику. Любое вмешательство — и поток воздуха нарушается.

Итог:

  • двигатель и коробка начинают перегреваться,

  • вентилятор работает на износ,

  • растёт риск поломки и дорогостоящего ремонта.

Что делать

Если вы не живёте на просёлках и не гоняете по щебёнке — в большинстве случаев такая защита не нужна. А если очень хочется — ставьте съёмную сетку, которую можно убирать в холодный сезон или при городской езде.

Уточнения

Система охлаждения двигателя внутреннего сгорания (ДВС) обеспечивает отвод тепла от деталей двигателя, что обеспечивает их работоспособность и поддерживает необходимое тепловое состояние двигателя во всём диапазоне нагрузок и внешних условий среды.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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