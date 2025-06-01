С виду защита, по факту ловушка: что реально делает решётка под капотом

Кажется, мелочь: купил новую машину — и дилер тут же предлагает "обязательную" допопцию — сетку на радиатор. Мол, спасёт от камней, насекомых и вообще "будет как танк". Но не спешите соглашаться.
Да, сетка способна уберечь радиаторы от мелких камней — особенно если вы часто ездите по гравийке или не всегда держитесь подальше от обочины. Но конструкция радиаторов изначально прочная — и спокойно выдерживает жизнь в городском и трассовом ритме. А вот от насекомых толку мало: ячейки слишком крупные, и мошки с весёлым гудением всё равно пробиваются внутрь.
Установка сетки — это не просто "решёточка". Производители проектируют кузов и охлаждение с расчётом на идеальную аэродинамику. Любое вмешательство — и поток воздуха нарушается.
Итог:
двигатель и коробка начинают перегреваться,
вентилятор работает на износ,
растёт риск поломки и дорогостоящего ремонта.
Если вы не живёте на просёлках и не гоняете по щебёнке — в большинстве случаев такая защита не нужна. А если очень хочется — ставьте съёмную сетку, которую можно убирать в холодный сезон или при городской езде.
Система охлаждения двигателя внутреннего сгорания (ДВС) обеспечивает отвод тепла от деталей двигателя, что обеспечивает их работоспособность и поддерживает необходимое тепловое состояние двигателя во всём диапазоне нагрузок и внешних условий среды.
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