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Лень — двигатель прогресса: как починить кондиционер за 15 минут, не вспотев

1:29
Авто

На дворе лето, кондиционер включён на максимум, а в салоне по-прежнему — сауна. Знакомо? Даже у полностью исправной системы кондиционирования со временем падает эффективность. Всё дело в хладагенте — он постепенно уходит, даже если утечек вроде бы нет.

кондиционер
Фото: Freepik by stefamerpik is licensed under Рublic domain
кондиционер

Что внутри системы охлаждения

Большинство современных машин используют фреон марки R134a. Он заменил старый и вредный R12 — и безопаснее, и лучше работает с материалами системы. Норма заправки указывается под капотом — обычно на табличке с параметрами.

Когда нужна дозаправка

Если холод стал не таким бодрящим, можно обойтись без полного демонтажа. Частичная дозаправка — вполне рабочий вариант. На рынке есть специальные наборы: баллон, шланг, манометр. Главное — аккуратность. Стоят они прилично и требуют точного подхода.

Как правильно заправить кондиционер

  1. Температура воздуха — около +20°C.

  2. Включаем двигатель и кондиционер на максимум.

  3. Шланг подсоединяем к низконапорной магистрали.

  4. Подаём фреон — медленно. Баллон начнёт холодеть — значит, всё идёт как надо.

  5. Как только давление достигнет нормы — отключаемся.

Этот способ подходит только при небольших утечках. Если компрессор не включается вообще — дорога в сервис.

Уточнения

Кондиционе́р — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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