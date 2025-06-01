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Дальний путь, короткий бак: как избежать бензиновой катастрофы

1:36
Авто

Собрались в дальнюю поездку и хотите сэкономить на бензине? Плохая новость — одна ошибка на трассе может увеличить расход в два раза. Хорошая — это легко предотвратить.

Пистолет на заправке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пистолет на заправке

Ни секретные присадки, ни "магнитные штуки на шланг" не помогут так, как несколько простых привычек.

Плавность — ваш экономичный водитель

Главное правило: забудьте о резких движениях. Стартуйте мягко, без пробуксовок, и тормозите заранее, не "клевком в пол".

Рывки — главный враг экономии:

"Плавность — залог экономии топлива", — объясняет Дмитрий Попов.

Каждый раз, когда вы резко ускоряетесь, двигатель сжигает в разы больше бензина. Спокойная езда — не только комфорт, но и спасение для кошелька.

Скорость — не всегда сила

110-120 км/ч — золотой стандарт для трассы. Именно на этой скорости мотор работает максимально эффективно.
А вот переход на 130 км/ч и выше резко бьёт по топливному балансу:

"При движении 130-135 км/ч расход может увеличиться в два раза по сравнению с 110 км/ч".

Не гоните — пусть литры тянутся медленно, а не вылетают в трубу.

Не экономьте на заправке

Дешёвый бензин с мутной АЗС может стоить дорого. Если топливо плохо горит, вы инстинктивно жмёте сильнее на газ — и сами увеличиваете расход.
Вывод прост: лучше чуть переплатить за качество, чем потом "дожигать" баки на каждом подъёме.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей). Плотность около 0,71…0,76 г/см³. Теплотворная способность около 10 600 ккал/кг (44,4 МДж/кг, 32,7 МДж/литр). Температура замерзания около −60 °C в случае использования специальных присадок.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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