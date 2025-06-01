Улыбка продавца не спасёт от подвоха: чек-лист перед покупкой с рук

1:41 Your browser does not support the audio element. Авто

Покупка подержанной машины — как прогулка по минному полю. Всё блестит, продавец вежлив, пробег скромный… А потом начинается: скрытые ДТП, штрафы, техпроблемы и море разочарований.

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ покупка автомобиля

Но есть способ избежать этих "бонусов". Платформа "Авито Авто" собрала полезные советы, как распознать подвох ещё на этапе просмотра объявления.

1. Смотрим не только глазами, но и мозгом

Если кузов на фото выглядит чересчур глянцевым, а оттенки краски различаются — перед вами, возможно, перекрашенный авто после аварии. Неравномерные зазоры между деталями и "разные по настроению" фары (одна мутная, другая новая) — тоже повод насторожиться.

2. Салон не соврёт

Стертый руль, просиженное кресло водителя, изношенные педали — эти детали часто выдают реальный пробег. Даже если на одометре "60 тысяч", салон может рассказать совсем другую историю.

3. Продавец — как собеседник на собеседовании

Изучите профиль продавца: как давно он на платформе, какие отзывы, есть ли другие объявления. Значок "Надёжный партнёр" говорит о том, что человек прошёл проверку — а это уже плюс к доверию.

4. Магия отчётов

Не полагайтесь только на интуицию. Отчёты от сервисов вроде "Автотеки" покажут всю подноготную: ДТП, смену владельцев, ограничения, скрученный пробег. Новинка — даже долги за платные трассы с датами и суммами. Без такого отчёта — как без фонарика в тёмном лесу.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. В законодательстве разных государств наряду с термином «штраф» используется также термин «денежное взыскание».

