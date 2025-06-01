Никто не говорил об этом в автосалоне — и зря: зарядка, которая ломает электромобиль

Зарядил до 100% и думаешь, что сделал лучше для своей "электрички"? Увы, это заблуждение. На деле, полная зарядка может медленно убивать аккумулятор — и не только.
Пока заряд держится до 80%, всё идёт довольно бодро. Но дальше — словно кто-то тянет время.
"Скорость зарядки аккумулятора электрокара снижается по мере его заполнения. А зарядка с 80% до 100% может занять столько же времени, сколько и с 25-30% до 80%", — объясняет автоэксперт Михаил Колодочкин .
То есть последние 20% — это час-полтора у зарядной станции практически впустую.
А ещё на 100% батарее просто некуда девать энергию от торможения. Так теряется важный бонус — рекуперация. Когда аккумулятор недозаряжен, он с радостью "глотает" эту кинетическую подачку. Полный — уже нет.
Парадокс: заряд на максимум сокращает срок службы аккумулятора. И это не домыслы. Многие производители ноутбуков уже ограничивают заряд своих устройств программно — на уровне 79-80%.
Оптимально — до 80%. Это баланс между временем, безопасностью и заботой о ресурсе. Больше — только если действительно нужно проехать максимально возможное расстояние.
Электромобиль — транспортное средство, приводимое в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника электроэнергии.
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