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Зверь под капотом и разгон до 100 км/ч за 3,8 секунды: новый BMW удивит даже фанатов Porsche

Авто

BMW представила новый M2 CS — мощное спортивное купе, способное удивить даже самых искушённых поклонников автоспорта.

BMW M2 CS
Фото: commons.wikimedia by Alexandre Prevot from Nancy, France, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
BMW M2 CS

Двухдверная новинка с задним приводом получила значительный прирост мощности: теперь под капотом 526 лошадиных сил, что на 82 больше, чем у предыдущей версии.

Благодаря этому автомобиль разгоняется до 100 км/ч всего за 3,8 секунды. Разгон до 120 км/ч занимает 3,4 секунды, а до 200 км/ч — всего 11,7 секунды. Это делает M2 CS не просто спортивным автомобилем, а настоящим хищником на трассе.

Максимальная скорость также впечатляет — 303 км/ч, но доступна она с опциональным пакетом M Driver's Pack. Новый M2 CS получил 3,0-литровый турбированный шестицилиндровый двигатель S58 с крутящим моментом 479 Нм.

Работает он в паре с восьмиступенчатым автоматом, обеспечивая чёткие и стремительные переключения. Это сочетание двигателя и трансмиссии позволяет добиться невероятной динамики и отзывчивости.

Инженеры BMW использовали технологии из мира автоспорта. Двигатель оснащён жёстким картером, кованым коленчатым валом и цилиндрами с железным покрытием, что обеспечивает не только прочность, но и стабильную работу под высокими нагрузками. Всё это делает новый M2 CS идеальным выбором как для трассы, так и для дорог общего пользования.

По сути, это компактное купе обладает характеристиками полноценного спорткара и может дать фору даже более дорогим моделям. При этом оно остаётся узнаваемым BMW: агрессивный внешний вид, точная управляемость и качество исполнения на высшем уровне. Новый M2 CS — это не просто обновление, а серьёзный шаг вперёд в линейке спортивных моделей бренда.

Уточнения

BMW AG (рус. Бэ-Эм-Вэ́) — немецкий производитель автомобилей, мотоциклов, двигателей, а также велосипедов.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
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