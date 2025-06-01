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Гарантия, которая не сработала: как ремонт превращается в юридическую рулетку

2:19
Авто

Казалось бы, дело простое: отдал машину в сервис, заплатил — и жди качественного результата. Но что, если всё пошло не по плану, а вместо ремонта вы получили новую головную боль и непредвиденные траты?

Механик
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Механик

Так случилось с одним автомобилистом, который после некачественного ремонта остался ни с чем. Автосервис отказался выполнять гарантийные обязательства. Какие шансы у водителя на справедливость?

Юрист Антон Палюлин поясняет:

"Перспективы зависят от наличия письменного договора и соблюдения досудебного порядка. Нужно внимательно изучить условия: срок гарантии, порядок претензий и ответственность сторон".

Если договор подписан, это уже сильный аргумент. В нём обычно указано, какие работы подпадают под гарантию и в каких случаях она прекращается (например, при самовольных изменениях конструкции авто).

Но если письменного соглашения нет

Тогда придётся собирать косвенные доказательства:

  • заказ-наряды,

  • чеки,

  • переписка с сервисом,

  • показания свидетелей.

Первым шагом всегда должна быть письменная претензия с описанием недостатков, ссылкой на закон и требованием устранить их. Претензию отправляют заказным письмом с уведомлением — чтобы потом не спорить о получении.

Если ответа нет, идём в суд. И тут детали важны:

"Сумма требований до 50 000 рублей — мировой судья, выше — районный суд. Иск должен включать факты, законы и чёткие требования", — уточняет Палюлин.

Можно требовать:

  • устранения недостатков,

  • возмещения убытков (эвакуация, аренда машины),

  • неустойки за сроки,

  • компенсации морального вреда.

Ключевым станет экспертиза качества ремонта. Она — главное доказательство. И расходы на неё тоже можно взыскать с сервиса.

"При наличии договора, доказательств оплаты и экспертного заключения суд может удовлетворить иск и взыскать с сервиса ещё и штраф в 50% от суммы иска", — отмечает юрист.

Но учтите: судебный путь — долгий и затратный. Иногда разумнее попробовать решить спор через переговоры или подать жалобу в Роспотребнадзор.

Уточнения

Гара́нтия — является одним из способов обеспечения исполнения договора между двумя его сторонами, при поддержке (по руча́тельству) третьей. Другими словами, это обеспечение обязательств одним лицом перед другим(-и), с привлечением властных полномочий либо иных возможностей третьего лица. Исключение может составить случай, когда поручителем является государство само за себя (например, по государственным облигациям), тогда субъектов только два. Антиподом поручительства, гарантии является риск.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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